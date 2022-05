JOVANA JEREMIĆ PRIZNALA DA JE ZALJUBLJENA! Voditeljka otvorila dušu, ŽESTOKO OPLELA po Ćertiću, a onda spomenula Mariju Veljković!

Voditeljka Jovana Jeremić prokomentarisala je slučaj Darka Lazića i žestoko osudila nejgovo ponašanje iako ga voli kao čoveka i pevača:

- Jovana Jeremić je institucija! Nisam zvala Darka, jer nije bilo potrebe, stvari su prilično jasne. Jaka cenim kao čoveka i pevača, ali je jako neodgovoran. Nije u redu, mislila sam da je nešto naučio kada mu se dogodila ona nezgoda, ali on nije ništa naučio. Ja mu to prijateljski kažem, ne možeš Darka Lazića da ne voliš, ali ne sme to sebi da dozvoljava kao javna ličnost - priča Jovana u emisiji "Premijera-Vikend specijal".

- Ćertić tvrdi da si viđala njegovog druga političara dok si bila u braku? - upitala je voditeljka Bojana Lazić.

- On mene nije video nigde osim na ekranu, nikada nije imao priliku uživo da me sretne. Morala sam da sarađujem sa njim, jer mi je to bio posao. On se ne druži sa političarima, već sa rijaliti igračima. Dokazao je da je neobavešten. Bila sam na Blicovom poligrafu i jedina sam koja je prošla poligraf bez i jedne laži. Ja imam kodekse, nikad nikoga nisam prevarila, i nikad nikome nisam ljubavnica. Njemu treba popularnosti, i ne bih da komentarišem nekog ko je tamo neka nevidljiva zamena na filmu. Uroša je povredilo to što sam ja za njegovu drugaricu rekla da svaka žena koja vara muža je kurva. Budi poštena žena, razvedi se i budi sa bilo kim ako je to tvoj stil življenja. Uvek imam kečeve u rukavu, pa tako i za tu priču. Drago mi je što se pokrenulo to pitanje - ističe voditeljka.

Za kraj je progovorila o emotivnom statusu:

- Reći ću da sam zaljubljena! Okej je da budem zaljubljena, mogu da budem beznadežno zaljubljena. Neću reći da imam nekog! Moram da demantujem te navode, Kresa je moj najbolji prijatelj i idemo na ručkove - priča Jovana Jeremić.

