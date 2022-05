SVE JE ISPOŠTOVALA: Goga Sekulić otvorila dušu o bivšem mužu i detetu, pa priznala da li ima NOVU LJUBAV

Posle šest godina braka pevačica Goga Sekulić nedavno se razvela od supruga Uroša Domanovića sa kojim ima sina Vasilija Andreja. Pevačica je zbog toga napustila Cirih u kome je živela, i vratila se sa sinom za Beograd.

Nakon razvoda Goga je za bivšeg supruga imala samo reči hvale, i opisala ga kao kulturnog momka koji joj nikada nije pravio probleme, a sad je otkrila i u kakvim su trenutno odnosima.

- Da ne verujete ali ništa se nije promenilo, pošto smo poslednjih godinu i po dana bili fizički razvojeni. On ne voli puno da se eksponira i uvek sam to poštovala, mi skoro više od 8 meseci nismo zajedno i ispoštovala sam da se ne priča puno o tome, zamolio je da zbog deteta i naših porodica to ostane što diskretnije. Uroš je u Cirihu, sin i ja smo ovde, meni je ovde i posao, ali i da nije, uvek bih sve žrtvovala zbog deteta i posao i ljubav ako treba - priznala je Goga.

Na pitanje da li joj je bilo teško da se prilagodi novonastalom načinu životu, Sekulićeva odgovara:

- Ja sam navikla da idem sama kroz život naravno uz podršku moje porodice i sestre ali nije lako kada si sam sa detetom. Ustanem u 6, spremaj ga za vrtić, idi u nabavku, vodi ga kod logopeda, na vežbice, ali dobro, sve su to slatke muke - kaže pevačica.

Kako je pre braka važila za jednu od najfatalnijih devojaka u gradu, mnogi su se obradovali kada je stigla informacija o tome da je Goga ponovo solo. Ali o udvaračima i novoj ljubavi, ona još uvek ne razmišlja.

- Nemam nešto udvarača koliko ja znam ali to je možda zato što se ne krećem po gradu. Nemam ni vremena sad za to - zaključila je ona.

