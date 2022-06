ZDRAVO SAM PERVERZNA: Jovana Jeremić stalno priča šta očekuje od muškarca, a evo šta ona ZNA U KREVETU! Sa njom nema DOSADE

Voditeljka Jovana Jeremić stvarno zna da zaintrigira kada je reč o njenom privatnom životu.

Jovana često otkriva šta voli kod muškaraca, a ovaj put je sebe stavila u prvi plan. Voditeljku su pitali šta voli od "aktivnosti" u krevetu i ona je kao iz topa dala odgovor.

"Da, ja sam zdravo perverzna. Pali me da šaljem perverzne poruke partneru dok je na poslu, a i volim tokom s*** da mu pričam bezobrazne stvari, to me jako pali", rekla je voditeljka na Hype televiziji u emisiji "Pretres".

Podsetimo, Jovana se početkom ove godine zvanično razvela od supruga Vojislava Miloševića, sa kojim ima ćerku Leu. Ona često ističe da jedva čeka drugi put da se uda i da su joj rekli da će to biti čovek iz instranstva.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ.

