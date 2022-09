GOLUBIĆKA ISTRAJNA U NAMERI DA UNIŠTI MAJU Zadrugarka žestoko PONIZILA starletu i njenu AFERU sa Pecom: "ON JE DEGENERIK!"

Jelena Golubović od samog početka Zadruge 6 ratuje sa Marinkovićkom, te koristi svaku priliku da ponizi starletu, a sad je žestoko osudila njenu preljubu, a o Aleksandri Subotić imala je da kaže samo lepe stvari.

Zadrugari Branko Gerov, Miroslav Miki Đuričić i Jelena Golubović su se okupili u dvorištu i zanimljiv razgovor je otpočeo. Jelena Golubović je pomenula aktere poznatog ljubavnog trougla, Maju Marinković i Petra Pecu Raspopovića. Nije štedela reči o preljubnicima!

foto: Printscreen YouTube

- Pazi drugarice, dolazi joj u kuću! Ja je pitam normalno, Majo jel to istina?Kaže pa sta, malo sam joj pozajmila muža pa vratila! - započela je Jelena Golubović.

- Pa dobro - odgovorio joj je Gerov.

foto: Printscreen YouTube

- Hoćeš da kažeš da je to normalno, hoćeš tebe neko da pozajmi? Ajde meni neko da pozajmi muža, sa sve kvalitetima, mene ovakve. Neka imam stomak, to može da se sredi liposukcijom. Izvoli, izvoli, znači da ti je to potrebno - objasnila je Jelena Gerovu.

- Malo sam joj pozajmila muža! Pa i taj Peca je degenerik, kad može pored Aleksandre i malog deteta da stavi sve na kocku! Neka ga razvlače po novinama, zaslužio je! - oštra je bila Jelena.

foto: Printscreen YouTube

- Aleksandra ima dobru dušu, ne znam šta Miki misli o tome? - nastavila je Jelena.

- Ko bre? - upita Miki.

- Aleksandra ima lepe, plave oči, harizmatična je, visoka - nastavila je Jelena.

- Ne pričam o njoj ogrešio sam se par puta o nju. Ne komentarišem više to. Glupava je i zna da bude bezobrazna, nije loša u dubini duše! - objasnio je Miki.

- Ali dobra je osoba jako, izuzetno! - uporna je bila Jelena.

- Pa dobro, sve se vratilo na svoje, vratila se mužu, tako da je sve u redu! - odgovorio je Miki.

- Pa kaže Maja, vratila sam joj muža, pozajmila, kao da je stvar - nastavila je Jelena.

- Nemoj nas u to ubacibati, daj neke lake varijante - objasnio je Miki.

Kurir.rs/M.K.

