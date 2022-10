OVO JE MUŽ VANJE MIJATOVIĆ! Pravi je DASA, a upoznali se na NEOBIČAN način, viđali se STROGO POSLOVNO! (FOTO)

Pevačica Vanja Mijatović danas je napravila žurku povodom svom venčanja koje će biti u krugu najuže porodice.

Vanja je obukla raskošnu belu venčanicu sa kristalima, a svi su se pitali gde je njen suprug Aleksandar. On se pojavio u crnom odelu sa leptir mašnom, vidno raspoložen zbog srećnog dana.

foto: Ana Paunković

Pevačica je ispričala okupljenim novinarima da će zadržati svoje devojačko prezime, a prezime budućeg supruga nije želela da otkriva.

foto: Ana Paunković

Podsetimo, Vanja i njen suprug o početku su se vižali poslovno.

1 / 11 Foto: Ana Paunković

"Meni je najlepši period bio taj početak, jer smo se mi viđali, ali jedno mesec, dva navodno poslovno. Mi smo se viđali navodno poslovno prvo, ali smo se sviđali jedno drugom, ali nismo izgovarali to. On je meni donosio katalog, a onda to zaboravimo, niti smo to videli, niti bilo šta. To mi je bilo jako simpatično i najlepši deo veze", rekla je Vanja jednom prilikom.

Kurir.rs/K.Đ/A.P.

