"VIDELI STE DA SAM SE UDALA!" Sandra Afrika otkrila da li je stala na LUDI KAMEN, pa progovorila o BIVŠIM MOMCIMA, sve iznenadila

Pevačica Sandra Afrika prgovorila je o svojim poslovnim planovima, ali i o svom emotivnom statusu, o čemu se mnogo spekulisalo u domaćim medijima.

- Mislim da se ima dovoljno para za sve. Mislim da je pevanje postalo jako skup hobi. Treba se imati para za ovo. Ova pesma me je stvarno koštala. Nisu ni moji nastupi jeftini, naravno da nisu. Neću da budem uopšte skromna, to je tako - kaže Sandra i otkriva da li je nekad plakala zbog ljubavi, kao i da li je istina da se udala.

- To je normalno. Svi smo plakali zbog ljubavi. U zadnje vreme više ne plačem. Video si da sam se udala. Niko mi ništa ne može. Nijedna ljubav definitivno. Nsam se udala, zezam se. To će malo sačekati. Slobodna sam kao ptica na grani. Staviljena je tačka na bivše ljubavi, sad sam slobodna. Ja sam uvek malo zaljubljena. To ide s vremenom, biće vremena i za udaju, kad bude vreme za to - otkriva pevačica i otkriva da planira da sebe počasti novom luksuznom jahtom.

- Ova jahta se prodaje, pa će se dodati za neku skuplju - rekla je Afrika i otkrila da li se nekad mirila sa bivšim partnerima.

- Često mi se dešavalo da mi bivši postanu budući. Dešavalo mi se da raskinem, pa da se pomirim. Retard je retard. Takav ne postoji. Ili se nije rodio ili ga nisam upoznala. Nijedan bivši mi se nije oženio. Sad zašto ne znam, ali nije - rekla je atraktivna pevačica u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

