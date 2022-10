MIŠA GROF: Nikolina je kao KOLJAČ IZ JASENOVCA! Ristović ponovo napao Pišekovu: Uradiće sve da bi PREOTELA svu Vidojevu IMOVINU!

Nakon što se u medijima pojavila informacija da je Nikolina Pišek prodala vilu u Zagrebu, koju je gradila s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem, za čak 1.700.000 evra, za Kurir se oglasio i Vitor Ristović, otac pokojnog Vidoja.

On kaže da misli da se radi o prevari njegove snahe Nikoline, koja, prema njegovim tvrdnjama, pokušava da sakrije pravu sumu koju je uzela kako ne bi delila novac s Vidojevom prvom ćerkom Mateom.

Sumnja

- Ma dajte, molim vas, kakvih 1.700.000 evra, pa samo nameštaj u toj kući vredi bar dva miliona evra. Sve je stilski nameštaj, neki komadi su pravljeni specijalno za njih, u toj kući je sve dovezeno iz inostranstva. Koga ona pravi budalom, to je nemoguće! Minimalna tržišna vrednost te nekretnine je pet miliona evra, pa ko je lud da je proda za više od duplo manje para? Nikolina to sigurno ne bi uradila, iza ovoga stoji laž. Ona će pre nešto prodati po većoj vrednosti, sigurno neće dati za male pare takvu nekretninu - objasnio je Miša Grof za Kurir i otkrio zbog čega on veruje da je Pišekova to uradila:

- To je uradila da ne bi dala ni evra ovom jadnom detetu koje živi ovde. Lana, Vidojeva prva supruga, skoro svakoga dana dođe da me obiđe. Redovno viđam i unuku Mateu, a Nikolinu nisam video nijednom od groblja, nije mi dovela ni unuku da vidim. Jedini način da se od Nikoline zaštiti Vidojeva imovina i podeli na ravne časti njegovim ćerkama je sudski postupak. To ne mogu ja da pokrenem, moraće Lana, a ja ću joj sigurno biti podrška. Na pitanje da li će do spora doći, odgovorio je:

- Zaista ne znam. Mi još uvek kao da ne verujemo da je Vidoje mrtav, sve nam je još uvek sveže. Nije prošao šok. To su bolne stvari i škakljive teme o kojima još uvek nismo razgovarali, ali moraćemo - rekao je on.

Teške reči

- Nikolina je alava i gleda samo lični interes i novac. Verujem da će pokušati sve da otuđi, daće svom bratu ili nekome samo da Matea ne dobije. Ona je zlo i naopako! Ma ona je reinkarnacija jednog od koljača iz Jasenovca. Kao ucveljena, plače, a nosi cvetne haljine dok joj se muž nije ni ohladio. Čuo sam i da spava s vlasnikom jedne televizije koja joj pomaže, a ona uplakana glumi žrtvu - zaključio je Vitor za Kurir.

Nikolina se juče nije javljala na naše pozive.

