ALEKSANDRA SUBOTIĆ POKAZALA ŠTA DORUČKUJE: Izgleda brutalno, sva je zategnuta a jede ovo? (VIDEO)

Starleta Aleksandra Subotić dovela je liniju do savršenstva, i to uz pomoć ishrane prema planu njene majke Ljube Pantović.

Subotićka neretko objavljuje šta jede, a njeni pretioci često pišu da je ubedljivo najzgodnija i najseksipilnija žena u Srbiji.

Aleksandra je zategnuta kao praćka, iako često objavljuje da jede slatkiše.

Iako sada izgleda kao da nema gram sala, nekada nije tako izgledala.

- Iako sam ceo svoj život bila mršavica, nažalost kao i većina ljudi u svom životu sam upala u jednu fazu u kojoj sam se za manje od šest meseci ugojila preko 20 kilograma (sa 62,63 do čak 90). Bila sam tužna i nesrećna i utehu sam pronašla u hrani. U tim momentima hrana me je smirivala, ali sam istovremeno upadala u još veću depresiju jer u tim momentima, sem što sam bila nezadovoljna svojim životom, postala sam nezadovoljna i svojim izgledom i to je počelo da utiče na moje mentalno i fizičko zdravlje. Na tom putu mog razdora i propadanja u jednom momentu se pojavila moja mama, koja mi je bila najveća podrška - napisala je Subotićka.

Inače, Aleksandra je priznala da je radila brazilsko podizanje zadnjice.

- Radili smo analize, sve smo uradili šta je potrebno da bih ušla u totalnu anesteziju. Prijalo mi je to što sam morala da dobijem koje kilo da bih mogla ovo da uradim što sam planirala. Ovaj doktor je meni operisao i nos i grudi. Čekam da me premeste u sobu. Posle operacije će me premestiti u apartman. Prija mi momenat u bolnici. Kada sam se probudila iz anestezije to je bilo malo stresno. Sve me je bolelo, kukala sam, doktor me je držao za ruku i sestre. Radili smo brazilijsko podizanje guze. Videćemo kako će to da ispadne na kraju - rekla je Aleksandra na svom Jutjub kanalu.

