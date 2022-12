OPSEDNUTA TEORIJAMA ZAVERE! Aleks ubeđena da je Filip skovao plan sa bivšom ljubavnicom, a mozak akcije je ONA! OVO IM JE CILJ

Aleks Nikolić kaže da je Dalila Dragojević ubedila Filipa Cara da je smuva u "Zadruzi" i tako odvoji od Dejana Dragojevića! Starleta je optužila momka iz Crikvenice da je napravio tajni dogovor sa svojom bivšom devojkom i bivšom ženom pobednika "Zadruge 5" da je unište!

Prema njenim rečima, cilj nekadašnjih ljubavnika je da je joj umanje šansu za pobedu, kako bi prvo mesto osvojila Dalila.

- Prema informacijama koje imam, Dalila ulazi u "Zadrugu" posle Nove godine. Ona i Filip su zajedno smislili da me unište! Sve što se dešava njihov je dogovor! Dalila ga je ubedila da mi se približi, smuva me i razdvoji od Dekija - rekla je Aleks i dodala da sve rade s namerom da ona ispadne najgora:

foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

- Hoće da me prikažu kao ološ! Usput i da se osvete Dejanu, pošto ga oboje mrze i ljubomorni su na njega. Takođe, znaju da sam uz podršku njegovih fanova bila glavni favorit za pobedu. Očigledno je da Dalila ove godine puca na prvo mesto, a Filip na drugo!

Ipak, Nikolićeva se ne kaje što je prevarila Dragojevića sa Carem:

- Bez obzira na sve, slušala sam svoje srce. Prestala sam da volim Dejana, a Filip mi je još od "Zadruge 4", kad smo bili kratko zajedno, ostao u srcu. Kad smo počeli da se muvamo, obećavao mi je da će biti uz mene! Njegova je sramota što mi je okrenuo leđa zbog Milice Veselinović, koja je jedva čekala seks sa njim!

Dalila i Car se svete Dejanu, pošto ga oboje mrze i ljubomorni su na njega. Filip Car je odmah skočio i rekao da nije ušao ni sa kakvim tajnim planom u rijaliti:

- Nisam ja nikakav osvetnik, da ispunjavam Daliline želje! To je glupost! Ona jeste doktor rijalitija i ako uđe u "Zadrugu", pokazaće svima kako se to radi. Mnogo sam je voleo, ali ne mrzim Dejana, jer sam ja njemu uzeo ženu, a ne on meni. Taj brak nikad nije bio normalan, ali nije ni Aleksandrina veza s njim. Tek su izašli iz rijalitija, a on ju je poslao ovde da sama zarađuje novac. To je bila lakrdija, a ne veza. Mogao sam da je rasturim i prošle godine, samo da sam hteo!

Filip je potom obećao Aleks da će sesti s njom i popričati o njihovom odnosu. Kad je to čula, Milica je počela da plače, pa je Car to iskoristio da je ostavi.

