MARKO I LUNA JUTJUB REKORDERI: U 2022. od snimanja klipova ZARADILI čak 100.000 €! Miljković otkrio SVE DETALJE

Bračni par Luna Đogani i Marko Miljković u 2022. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradili su vrtoglavih 100.000 evra. Oni su zahvaljujući ovoj sumi oborili sopstveni prošlogodišnji rekord, te tako zadržali i dodatno učvrstili poziciju najplaćenijih jutjubera na domaćoj sceni.

Luna i Marko su svoj prvi Jutjub kanal otvorili početkom avgusta 2020. i do sada su na njemu imali preko 75 miliona pregleda, što je za čak 24 miliona pregleda više nego prošle godine, kada su u ovo vreme imali "samo" 51 milion pregleda. Ipak, pored ovog kanala, njih dvoje su u međuvremenu napravili još jedan zajednički kanal na Jutjubu, na kojem postavljaju kraće klipove, i to najčešće one na kojima je njihova ćerka. Oni su i ovde uspeli da privuku veliki broj svojih fanova, pa na njemu već imaju preko 25 miliona pregleda. Kada se brojke sa ova dva kanala saberu, dolazi se do čak 100 miliona pregleda. Oni su na taj način iza sebe ostavili brojne druge influensere, koji su kanale na ovoj platformi imali i mnogo duže nego Luna i Marko.

Kao što je poznato, zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.000 evra na milion pregleda, te se prostom računicom dolazi do iznosa od preko 100.000 evra, koliko su Luna i Marko zaradili tokom ove godine, što ih je automatski svrstalo u sam vrh po zaradi na ovim prostorima.

Marko je svojevremeno za Kurir govorio kako on i njegova supruga zarađuju od Jutjuba.

- Zarađuje se kao i u svakom drugom poslu. Koliko se trudite, toliko ćete zaraditi. Zarada na Jutjubu zavisi od mnogo faktora - od pregleda, ali i od starosnog uzrasta onih koji vas gledaju. Ako vas, na primer, gleda mlađa populacija, manje ćete zaraditi nego ako vas gleda starija populacija, koja zarađuje - ispričao nam je Miljković i objasnio da Jutjub ima algoritam koji prepoznaje karakteristike onog ko gleda kanal, kao i da li ta osoba kupuje na internetu. - Algoritam sve prepozna i na osnovu toga vam daje manju ili veću zaradu, a zarade se za, na primer, milion pregleda kreću od 200 do 2.000 evra mesečno. To zavisi i od meseca u godini. Na primer, pregledi su više plaćeni krajem godine nego, na primer, u januaru ili februaru. Osim pregleda, ljudi zarađuju i preko sponzorstava, a zarade od toga mogu biti fiksne ili regulisane na drugi način, kako je već definisano u ugovoru - rekao nam je tada Marko.

- Vidim da ima ljudi u Srbiji koji dobro zarađuju od toga. To se vidi na njihovim kanalima i po tome šta sve kupuju, gde putuju, šta rade... - završio je Miljković.

