HAOS UŽIVO NA KURIR TV! Elektra: Veća sam svetica dok se prostituišem nego ti kad pevaš! Vendi: Odrekla si se Boga, bićeš prokleta

Transrodna pevačica Elektra Elit i pevačica Vesna Vukelić Vendi gostovale su kod voditelja Ivana Gajića u Pulsu Srbije. Emisija je od samog starta započela oštro i ušla u veliku raspravu koju su kamere Kurira u potpunosti ispratile.

Naime, Elektra Elit proglašena je za najpopularniju I najpoznatiju prostitutku na svetu. Dobila je nadimak “Kraljica trotoara”, a pošto švajcarski mediji dugo bruje o njoj, ona je čak završila i na naslovnoj strani tamošnjih medija.

Vendi je to sve bilo apsurdno, pa je započela raspravu kada je upitala Elektru kako joj je kršteno ime.

- Nisam krštena, u pasošu mi je ime Elektra Elite - odgovorila je Elektra.

- I na tramvaju piše Beobanka pa ne daje pare. Ne može se promeniti pol i ne može da ima orgazam kad se operiše. Imam prijatelje transrodne osobe i one su hendikepirane jer ne mogu da imaju orgazam. To je njihova žrtva. Ne postoji hirurg koji bi mogao da napravi te nervne završetke. Apsurd mi je promovisanje prostitucije. Šok radi šoka nam ne treba. Mi kao narod i planeta uopšte posrćemo. Spajanje nije samo tela nego i duše. Uzimamo svu otpadnu energiju osoba s kojom se spavamo - rekla je Vendi i dodala:

- Elektra je doterana, ali kao puštena s lanca. Postoje bogoliki i zveroliki, oni koji nisu kršteni. I dolazimo u Svetosavsku zemlju gde postoje apcisa i koordinata i to je krst. Kad imamo duhovnu vertikalu, na pravom smo putu. Bog nam je dao razum, a kad se to ne poštuje, gospod uništava te zemlje. Kamen na kamenu ne ostaje. Imamo apsurd da Elektra krije nekršteno ime, dolazi iz Knina gde je apostol Pavle koračao.

Usledio je odgovor Elektre koja je obrazložila zašto živi ovakav život:

- Razumem Vendi, ok je njeno mišljenje. Postoje devojke koje ne mogu da imaju orgazam, ali 40 posto mogu, to ti ja garantujem. Rodom sam iz Like, u mom mestu 90 posto nije bilo kršteno u vreme komunizma, malo je ko posećivao crkvu. Moji su posle kršteni. Ja verujem u sebe. Bog kao bog, mnogo poštujem veru, a radim to što radim iz srca. Nijedan klijent ne može da zaprlja moju energiju. Prostitucija je globalna stvar, tako da suma sumarum sam presrećna. Prihvatam kritike, ali nikad nisam bila ispunjenija i voljenija. Najveća snaga su mi deca, pa mi vera nije potrebna, poštujem tuđu, imam svoju - istakla je Elektra.

Vendi nije ostala ravnodušna na izalaganje sagovornice:

- Bez uvrede, ja objašnjavam kad je neko istrgnut iz Boga. Taj egoizam, egocentrizam i narciosidnost su osnovne karakteristike đavola. Kad je čovek egoista, on je zatucan i glup, nije nikakva veličina. On je na nivou gusenice u čauri i treba da izađe iz nje da bi postao leptir. Svako može da bude narcisoidan, pun je rijaliti takvih. Stvar je biti ličnost, a to ne možeš bez interakcije s drugim ljudima i ako ti se karakter ne kleše. Elektra nikom ne polaže račune i zato je ona gusenica, a svet bolestan. Ona dolazi iz Švajcarske gde je nikad naprednija medicina, a nikad bolesniji ljudi. Mi lečimo posledicu, a ne uzrok, a to je greh. U toj tami, ljudi poput Elektre ne mogu da budu nikad dostojanstveni. Sav taj novac zarađen na taj način je prokletstvo deci. Bolje da im ništa ne da - navela je Vendi.

- Moj novac i tvoj novac nemaju razliku - rekla je Elektra.

- Uzeću slučaj En Nikol Smit koja je uzela 93 milona evra od onog mučenika. Kako ih je dala deci, sin joj je postao narkoman, a unuk dobio rak. To je uklet novac - rekla je Vendi.

- Ne slažem se s tim. Ona je estradna umetnica, a ja se bavim pevanjem i prostitucijom, gde sam možda jača od nje. Prostitucija mi je primarno zanimanje - rekla je Elektra.

- Meni je primarno pevanje, a sekundarno pisanje - rekla je Vendi.

- Jača sam na pevačkom polju - dodala je Elektra, pa nastavila:

- Ja sam s 5 godina upisala muzičku školu, violinu, pa hor. To što sam šoumen i ne štiti me država da sam na njenim jaslama, ja ne moram da se oznojim i idem po trgovima. Ja sam fantastična i uzeću ogromne pare jer moram da budem egzibicionista - rekla je Elektra.

- Ti tamo gde pevaš i ja tamo gde radim, moje mesto je vrlo luksuznije. Ja sam više svetica u svojoj sobi gde se prostituišem nego ti gde pevaš - rekla je Elektra.

- Ovde je stvar telesnog kontakta, da li muškarac stavi svoj polni organ u ženu. Da li je to u Hajatu ili u senu, nema nikakve veze. Muškarac koji te je osmudio je pošteđen jer to radiš na elitnom mestu? - - rekla je Vendi.

- Ne postoji elitna prostitucija, to je epitet za prostitutke. Može da Vendi izađe na ulicu i nađe nekog ko joj da 10 miliona, šta je ona, elitna prostitutka? To ne pije vodu. U Švedskoj ne postoje stalete, one su isto prstitutke, al kod nas elitna prostitucija zvuči lepše - istakla je Elektra.

Voditelj Ivan Gajić napomenuo je da je Elektra kao eskor dama zaradila 20 hiljada evra i potom istakao da to njemu zvuči poprilično elitno.

- Ljubavi, to su sada pare. Ja nisam elitna jer sam zaradila 20 hiljada evra, ja sam zarađivala i više od toga i ona je zaradila više za nastup od toga - rekla je Elektra pokazujući na Vendi.

- Ono što je zanimljivo za osobe koje se bave prostitucijom je da nemaju ljubavi u sebi. Oni imaju strasti a to je stradanje. To su stradajuće energije. Pre ili kasnije ti ljudi završavaju svoj život na jedan tragičan način. Zato ja želim Elektri da se što pre krsti, vrati prvobitnom zanimanju i da se vrati u svoju bit - rekla je Vendi.

- Bit mog postojanja je da sam završila 4. beogradsku gimnaziju, zatim sam u Švajcarskoj završila medicinsku školu do kraja. Hotelijerstvo sam završila do kraja. Bit mog postojanja je prostitucija. Ja sam prostitutka, biću prostitutka i nadam se i u sledećem životu. Ja uživam u tome i ona to ne razume. Kod Vendi se sve svodi na to da ću biti kažnjena. Svako nosi svoj neki krst, možda će i ona biti kažnjena za neke njene stvari - rekla je Elektra i podigla glas.

- Ne, ne ja samo poštujem Božiji zakon - kaže Vendi.

- Ne, ti sada čitaš to što piše - rekla je Elektra.

- Prostitucija je sunovrat i direktni put u pakao - kaže Vendi.

- Znaš kako, kada se svi oni sunovrate na mene, ja sasm najsrećnija - odgovorila je Elektra.

- Evo Elektra sada kaže da želi da ide u pakao - rekla je Vendi.

- Ma mani mi tu tvoju politiku - dodala je Elektra.

- To je Božiji zakon, imaš ti tu zatucanost - odgovorila je Vendi.

- To su knjige to su laži. Ti koristiš Frojdove reči i kada pričaš ne završiš rečenicu i ne znaš šta si rekla - rekla je Elektra.

- Ja ne volim Frojda, ja volim Junga. Ono gde je Frojd upropastio današnji nekršteni narod je njegov čuveni libido. Libido je kompletna psihička energija, a on je jedini od svih psihijatara stavio da je libido samo seksualna energija. On je zamutio mozgove, pa i Elektri, tako što je rekao da je sve u znaku seksa. On je sve video kao muški i ženski polni organ. Frojd je umro od raka jezika. Oni sada objašnjavaju ono što je Frojd pričao a to je da je danas sve zadovoljstvo.E pa nije baš tako, Bog nam je dao da jedemo, ali da se ne prejedamo. Sve što se pretera je strast, a strast ubija. Tako i u bludnjičenju - ispričala je Vendi.

- Kod mene dolaze popovi na seksualne seanse - odgovorila je Elektra.

- Kakvi sveštenici? Mi pričamo samo o pravim pravoslavnim sveštenicima - upitala je Vendi.

- A oćeš da mi kažeš da sveštenici nikada ništa ne rade - nadovezala se Elektra.

- Pravi pravoslavni sveštenik nikada to ne bi uradio - odgovorila je Vendi.

