"ČOVEK KOGA SAM VOLELA SE DROGIRAO" Bebi Dol prvi put o suprugu, ovo je čovek koga godinama KRIJE!

Pevačica Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol, nikada u javnost nije iznosila detalje iz privatnog života, pa su o njoj, iako je na muzičkoj sceni već četiri decenije, poznate samo najosnovnije stvari.

Osamdesetih godina, kada je i započela pevačku karijeru, uplovila je u vezu sa kolegom Masimom Savićem, a par dana nakon raskida je otišla u Egipat. Kada je nedavno preminuo, pevačica nije krila tugu.

foto: Kurir televizija

- Zatekli ste me s ovom vešću. Masimo je bio veliki čovek i umetnik. Pamtiću ga samo po dobrom. Nisam znala da je bolovao. Tužna sam. Saučešće porodici - rekla je tada pevačica za "Kurir".

foto: Damir Dervišagić

Bebi Dol se u medijima godinama povezivala sa konzumacijom psihoaktivnih supstanci. Ona je sve te navode negirala i pričala da je te priče pogađaju, kao i da ne bi doživela ove godine da je to bila istina.

- To je bio čovek koji me je voleo i koji je živeo sa mnom. Zato su neki govorili da se drogiram jer kako objasniti nekome da živite zajedno sa nekim ko se drogira, a da to i vi ne radite pored njega. Bila sam naivna i nisam znala da prepoznam neke stvari na vreme. Posle sam naučila - pričala je Bebi Dol.

foto: Ana Paunković

Ona je 2014 uplovila u bračne vode sa Aleksom Todorovićem, o kojem retko kada javno govori.

- On je pisac, divno piše. Trenutno piše dve knjige i radi sa svojim studentima. Jako je vredan i pokupio je sve ono najbolje od ovoga sveta. Imao je sreće da naleti na mene i ja ga podučavam tim stvarima što kažem da se očima ne vide. To u Americi nemate ni u porodici. Aleksa je imao tu nesreću da je odrastao u porodici gde je rano izgubio roditelje. Sam je živeo, finansirao se, školovao i slično meni, život mu je sa strane izgledao bajkovito. Ali, nije to sve tako bilo za njega - rekla je ona za "Kurir", a onda se dotakla i teme proširenja porodice:

foto: Printscreen

- Sa decom se odlično razumem. Razmišljala sam da ako budem toliko želela, usvojiću dete. Toliko ima dece kojoj treba ljubav i koja su napuštena. Za mene je ključno da imaš dete sa pravim čovekom. Da sam imala dete sa osobom sa kojom nešto ne funkcioniše, ja bih žrtvovala sve za to dete. Ne bih mu uradila ono što su meni moji roditelji uradili. Nakon razvoda mojih roditelja, koji su imali divnu, filmsku ljubav, uvek sam govorila da ne bih volela da mi se desi isto, a posebno ne da dobijem dete koje bi jednom možda bilo uskraćeno za pažnju oba roditelja.

Pre četiri godine je pevačica se našla u centru medijske pažnje kada su u javnost isplivale informacije da zbog dugova mora da napusti stan na Vračaru, gde je godinama stanovala. Navodno, to nije prvi put da je Bebi imala finansijskih problema, a uzrok toga bilo je nedovoljno nastupa i smanjen obim posla.

foto: Nemanja Nikolić

Bebi Dol rođena je 1962. godine u Beogradu, a talenat za muziku je nasledila od oca. Karijeru je započela krajem sedamdesetih godina u bendu „Tarkus“. Sa Goranom Vejvodom je 1981. godine osnovala grupu „Anoda Ruž“ i snimili su singlove „Enigme“ i „Snovi od slame“. Kao solo pevačica za PGP RTS je objavila dva singla – „Mustafa“ i „Na planeti uzdaha“ koji su joj doneli brojna priznanja.

Bebi je 1983. godine od Televizije Beograd dobila poziv da učestvuje na lokalnom evrovizijskom takmičenju „Jugovizija“. Nastupila je sa pesmom „Rudi“ za koju je sama napisala tekst i muziku. U finalu Pesme Evrovizije u Minhenu je zauzela šesto mesto.

Nekoliko puta je učestvovala u rijaliti programima.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Blic

