BIO SAM SUPER S KIJOM, ALI JE NISAM ZVAO NA PROŠLI ROĐENDAN! Milan Milošević otkrio pravi razlog svađe i U KAKVIM SU SADA ODNOSIMA

Novinar i nekadašnji voditelj rijaliti programa Milan Milošević gost je novog izdanja emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji.

U emotivnoj ispovesti u razgovoru s voditeljkom emisije Ljiljanom Stanišić dotakao se, između ostalog, i svog odnosa sa Kijom Kockar.

- Kija je neko ko me je nedavno više iznenadio prijatno nego što je to bio slučaj ranije. Bio sam super s njom u rijalitiju, a po izlasku ona je bila ratsrzana na 100 strana, plus operacija koju je imala. Nekako smo se pogubili, nisam je doživljavao kao nekog tako bliskog. Sad kad su se meni neke bitne stvari izdešavale u životu, ona je pokazala koliko je tu za mene. Mogu slobodno da je svrstam u prijatelje - ispričao je Milan Milošević.

Objasnio je i šta je dovelo do toga da umalo prekinu prijateljstvo.

- Imali smo konflikt, najviše oko toga šta je ko negde izjavio i šta je mislio. Benigne stvari, koje mogu da budu i ukrupnije, ali ako su dvoje normalni, rešiće se. Navodno, način na koji sam pitao njenu majku u rijalitiju je sve to pokrenulo. Zahladneli su nam odnosi, nisam je zvao ni na prošli rođendan, pa su me svi novinali pitali gde je Kija - prisetio se Milošević.

