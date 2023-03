Travellandova ekskluzivna ponuda za Dubai

Ekstravagantni i svetlucavi Dubai. Otkrijte tajne prestonice luksuza! Promotivne ponude hotelskog smeštaja samo u agenciji “Travelland”.

Najluksuznija destinacija na svetu postala je nezaobilazna meta svakog putnika hedoniste - Dubai. Polasci za Duba su mogući svakog dana, a više nego dobar izbor hotelskog smeštaja pruža agencija “Travelland”. Ne samo to, uz pratnju profesionalnog vodiča na srpskom jeziku, moći ćete da se opustite i bez opterećenja upoznate ovaj fantastičan grad, onoliko koliko vam izabrano vreme boravka to dozvoljava.

Predlažemo par atraktivnih hotela za koje se možete opredeliti već u aprilu.

Jedan od najprodavanijih hotela iz ponude agencije, Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers 5* će ispuniti sva vaša očekivanja. Smešten je u oblasti Jumeirah Lake Towers, preko puta Dubai Marine u blizini glavnog puta Sheikh Zayed. Gosti hotela Movenpick Jumeirah Lakes Towers imaju besplatan šatl bus koji ih vozi do plaže Riva Beach, gde dobijaju gratis ležaljke, suncobran i po jedan peškir po osobi. Boravak u hotelu je moguć na 6, 7, 8 i 10 dana. Najniža cena tokom aprila je 749 evra – pet noćenja sa doručkom u superior sobi. Za 10 dana tj. 9 noćenja potrebno je izdvojiti 959 evra. Direktni letovi za Dubai su organizovani svakog dana.

Posebnu pažnju privlači i NH Collection Dubai The Palm 4+*. Povodom svog otvaranja u februaru 2023. godine hotel je odobrio 50% popusta na cene. Najniža cena u aprilu je 989 evra za 5 noćenja tj, 1099 evra za 6 noćenja sa doručkom. Boravak je još moguć na 8 i 10 dana. Hotel se inače nalazi na odličnoj lokaciji na početku ostrva The Palm i zadovoljava sve kriterijume za hotel kategorije 5*. Od sadržaja se nalaze recepcija, infinity bazen na krovu hotela, 5 restorana i kafića: restoran Maiora, Seen rastoran i bar pored bazena, Te Lounge, Seven sports bar, Revo Cafe, fitnes centar, besplatan Wi-Fi internet, menjačnica, parking, wellnes i spa centar, 5 sala za sastanke, dečiji klub za decu od 4 do 12 godina.

Wyndham Dubai Marina 4* - Lociran je na odličnoj lokaciji u Dubai Marini, udaljen je oko 1km od atraktivnog šetališta u "The Walk”. Od tržnog centra Dubai Mall-a je udaljen 2km, a od Mall of the Emirates 15km. Pogodnost koju nudi agencija “Travellland” - Hotelski shuttle bus besplatno vozi goste hotela do novootvorenog privatnog Beach cluba na Palmi. Ulaz u beach club se naplaćuje 15€ po osobi i danu ali ovaj iznos je moguće iskoristiti na hranu i piće u objektima koji se nalazi u okviru kluba. Deca do 12 godina ne plaćaju ulaz. U okviru kluba se nalaze restoran, kafić, pekara, bezen, prodavnica, kao i oraganizovani sportovi na vodi. Za goste su obezbeđene ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu. Shuttle bus takođe vozi goste hotela jednom dnevno do Marina Mall-a. Najniža cena boravka u aprilu je 849 evra (6 dana / 5 noći)

Svi zainteresovani mogu izvršiti rezervacije aranžmana na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Radno vreme agencije “Travelland” je radnim danima od 9-20h, subotom od 9-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

