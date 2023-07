ŠAVIJA SPREMA NOVU TUŽBU PROTIV KARIĆA! Stefan tvrdio da je bila na KOKAINU, a sad mu Nataša poslala JASNU poruku

Nataša Šavija oglasila se za Kurir posle tvrdnji Stefana Karića, koji je inače tužen da joj je naneo tešeke telesne povrede, da je Šavija u noći incidenta bila pod dejstvom narkotika.

- Pa mene zaboleo stomak od smeha kad sam videla. Svakako će biti tužen za ovo. Nije zaboravio da se ljudi i dalje pitaju, odnosno i ne pitaju se više, jasno je kao dan, zašto se on tri dana nije javljao policiji. Sve i da jeste bilo toga u meni, zna se da doktori imaju svoj raspored, a meni nije bio otvoren stomak, organi izleteli i slično, ne daj boze, pa da je moralo istog momenta. Uostalnom, tu supstancu doktori mogu da saniraju, koliko znam, a mislim da ona svakako ne utice na operaciju, kao ni psihoaktivni lekovi, antidepresivi. Ne mogu da tvrdim, ali svakako će morati da dokaze to. To što upliće državne hirurge u njegove bljuvotine je katastrofa. Njega treba neko da drži pod kontrolom i da ne drži te lajvove gde se samo kanali - rekla je Šavija za Kurir.

Podsetimo, na društvenim mrežama pojavio se snimak kako Karić nepoznatoj osobi snima video poruku i indirektno spominje Šaviju, istakavši da starletu nisu mogli da operišu jer je, navodno, bila pod dejstvom narkotika.

- Pa devojka nije mogla da... Držali je u bolnici da se očisti od kokaina, šta da ti pričam... Nisu mogli da je operišu jer je imala kokain u krvi, ne znam šta onda da ti kažem - kazao je Stefan u kameru.

