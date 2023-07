BEKUTA NIKAD EMOTIVNIJE O MRKI! Pevačica otkrila ono što mnogi nisu znali, ovo je bila njegova DRUGA LJUBAV

Pevačica narodne muzike Ana Bekuta provela je deceniju u neizmernoj ljubavi sa Milutinom Mrkonjićem, politilčarem koji je ostao omiljen u narodu.

Iako je njihova romansa mnoge intrigirala, oboje su isticali da su jedno u drugom pronašli pravu osobu koju su dugo čekali, te ni nakon smrti poznatog političara, Ana nije krenula dalje, a koliko mu je privržena svedoči i to, da sećanje ka njemu i dalje ne bledi.

foto: Paparaco Lov

Mnogi nisu znali da je Milutin, pre nego što je uplovio u političke vode, trenirao košarku, a upravo iz tog razloga, pevačica je odlučila da na poseban način održi sećanje na dugogodišnjeg partnera, o čemu je obavestila pratioce na društvenoj mreži Instagram.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

- Znate kako mnogi kažu: "Bio sam sjajan košarkaš dok se nisam ozledio"? E, samo je Milutin Mrkonjić to govorio i govorio istinu. Život ga je vrlo rano odvojio od košarke, ali on je do kraja svog života obožavao košarku i sve naše mlade igrače gledao kao svoju decu. Ove fotografije je čuvao kao najvrednije blago do kraja svog života.Zato mi je beskrajno drago da mogu da najavim i podržim turnir koji nosi njegovo ime - napisala je pevačica na Instagram profilu.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

00:49 Ana Bekuta i Aleksandra Mladenović ukrstile glasove