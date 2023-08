"ISTINA JE DA SU DALILA I CAR PONOVO U VEZI" Pojavila se skandalozna prepiska, ovo je najveći RIJALITI OBRT ove godine?

Danas je odjeknula vest da su Filip Car i Aleksandra Nikolić raskinuli. Oni su obrisali sve zajedničke fotografije. Car se oglasio preko Tiktoka i tvdri da ne želi loše da priča o svojoj bivšoj devojci.

Odmah su fanovi počeli da slažu različite teorije zašto su njih dvoje raskinuli.

Ipak jedna objava na instagramu je spoebno privuka pažnju:

- Istina je da su Dalila i Car ponovo u vezi. On nikada nije voleo Aleks. Njegove stranice su to prve saznale i podelile srećnu vest sa nama. To se još krije od javnosti, pa bih te zamolila da obrišeš stori, dok oni to javno ne ozvaniče - glasi poruka, koju je jedna Instagram stranica objavila.

Pomirili se Dalila i Car? foto: Printscreen/instagram/kiler.__official

Još uvek se ni Dalila, ni Car nisu oglasili ovim povodom, ali sa druge strane momak iz Crikvenice je potvrdio da je raskinuo sa Alekasandrom.

Kurir / Srbija Danas

