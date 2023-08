RADA MANOJLOVIĆ SAMO U CRNOJ ČIPKI, VIDI JOJ SE BELI BRUS! Izašla na binu u nikad provokativnijem izdanju, svi gledali samo u OVO

Rada Manojlović važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, a to neretko i pokazuje kroz svoje izazovne stajlinge u kojima istakne sve svoje atribute.

Ona je sada napravila opštu pometnju na Tviteru gde je objavila nekoliko svojih fotografija sa nastupa u provokativnom izdanju.

Naime, Rada je obukla crnu mini haljinu od čipke, a na jednoj fotografiji kroz čipku provideo joj se beli brushalter. Mnogi su komentarisali njenu figuru, i tom prilikom dobila je brojne komplimente, ali bilo je i onih koji su negativno prokomentarisali njen stajling.

Inače, Rada je nedavno govorila o svom izgledu i tom prilikom istakla da joj na njenom telu najviše smeta celulit.

"Moram da priznam da ne koristim filtere, mnogo me to nervira. Jedino što blurujem je celulit, pošto ga baš imam i to me mnogo nervira. Što se tiče mog izdanja kod kuće bez filtera, ja sam kao rakun. Raspad sistema. Podočnjaci, punđa na vrh glave. Pravi raspad sistema, to je moja surova životna istina. Tuširanje i pranje kose kad stignem, i od mene dosta. Nikada nisam stavila kreme za lice, kreme za ruke, maske za kosu. One parfimisane kreme isto ne koristim. Ništa ne negujem, ni lice ni telo. Samo je božja volja i geni što ovako izgledam", rekla je pevačica za "Republiku".

