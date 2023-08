"BOSANČEV SIN JE DIVLJAK, HOĆE DA LIČI NA OPASNOG BAJU" Harmonikaševe komšije oplele po Aleksandru nakon što je PREBIO OCA

Aleksandar Stojković, sin kompozitora Dragana Stojkovića Bosanca uhapšen je u maju ove godine, na Đurđevdan, nakon što je pretukao oca u porodičnom domu na Novom Beogradu, a onda mu i pretio smrću.

Da je bilo nasilja u porodici, potvrđeno je iz Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu, gde se vodilo postupak protiv Aleksandra Stojkovića.

Komšije poznatog kompozitora ističu da su iz medija saznale za incident koji se dogodio.

- Pročitala sam na nekom portalu za taj incident, ali ne znam nikakve detalje. Dragan je fin gospodin, ali za tog sina sam i čula da je divljak. Kad se parkira i izađe iz kola, širi se po ulici i hoće da liči na nekog opasnog baju - započela je jedna komšinica, dok je je drugi dodao:

- Jadan čovek, znam kakva je muka imati problematično dete. Ne znam detalje, ali mi je žao. Nema tu pomoći, Aleksandar je odrastao muškarac i mislim da je greška što Dragan nije odlučio da ga tuži i krivično goni. Bar na taj način da ovaj ukapira grešku i opameti se.

Bosanac je u javnosti samo jednom pominjao sina Aleksandra, te istakao da se on bavi sasvim drugim zanimanjem, koje nema veze sa javnošću.

Domaći mediji su pisali i da je kompozitor naslednika u jednom trenutku poslao u Ameriku jer je navodno imao problema sa zakonom, što je harmonikaš demantovao.

- Imam sina, pa? Šta ima da pričam o tome. On se ne bavi javnim poslom i ne moram da ga eksponiram. Aca je stočarski inžinjer i nema potreba da se o njemu piše. Živi u Beogradu i nije oženjen, iako je putovao u Ameriku, to nije bilo da bi tamo živeo. Nikad nije ima problema sa zakonom - rekao je kompozitor ranije za domaće medije.

On je i sada nakon incidenta iskoristio zakonsko pravo da ne svedoči protiv sina te je on pušten iz pritvora i nije procesuiran. Takođe, Bosanac je za medije tvrdio da do porodičnog nasilja nije došlo.

