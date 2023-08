MARKO ĐEDOVIĆ TUŽIO KULIĆKE! Više nije mogao da ćuti, pa sve priznao: Bio sam im dobar dok su spavali kod mene!

Veliki šef je za sada otkrio neka imena koja će se sigurno useliti na velelepno imanje u Šimanovcima, a među tim imenima je i poznato televizijsko lice Marko Đedović.

Voditelj i novinar, kao i budući učesnik ,"Elite" se trenutno nalazi u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

-U iščekivanju božje pravde, ja se malo obratio i onima kojima sam pružio soje poverenje i na izborima - napisao je Marko na Instagramu.

Da li je voditelj rešavao spor protiv Miljane i Marije Kulić, za sada nije poznato. Podsetimo, sukob Kulićki i Marka Đedovića datira još iz prethodnih sezona kada je on i podneo tužbu protiv majke i ćerke. Juče se oglasio na društvenoj mreži Tviter gde je napisao kako ipak neće povući tužbe.

- Ja ne znam što Marko Đedović nije teretio Milju na sudu? - pitao je jedan korisnik Marka.

- Sad ću. A i nisam povukao tužbu. Dok smo joj život spasavali i boravili kod mene, da ne bi bacali pare na hotele, bio sam im super - dodao je Marko.

- Ma ološi, isto i TV kuću, daje joj šansu koliko puta, ona opet sve isto, nema pomoći - nastavio je korisnik.

- Samo neka pokazuje sebe... Svako sebe pokazuje, dao bih im još 100 šansi da se ogade narodu, kad vide kakve su. Svima su se ogadile - istakao je Marko.

Kao što smo na početku teksta, Đedović je potvrdio svoj ulazak, a to je prekjuče učinila i Miljana u emisiji "Narod pita".

- Ja sam danas u 17.30 potpisala ugovor za "Elitu", neka me kazne. Ulazim od početka. Skraćenom (Bebici) ne bih davala na značaju, ali s obzirom na to da sam čula da on ulazi, pričaćemo o svemu - rekla je Miljana. Između ostalog, Kulićeva je tada potkačila i budućeg učesnika Marka Đedovića.

Da li žele da reše sve svoje nesuglasice pre ulaska u rijaliti putem nadležnih organa, ostaje nam da vidimo.

