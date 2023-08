MILE KITIĆ PROGOVORIO O RAZVODU! Pevač otkrio sve o braku sa Martom Savić, evo zašto beži od muža u Dominikanu!

Mile Kitić 26 godina uživa u braku sa Martom Savić, a sada je otkrio pravu istinu o njihovom zajedničkom životu, a dotakao se i glasina o njihovom razvodu.

- Kriza je prošla. Pisalo se da se rastajemo, ali jedina istina je da mi imamo idealan brak! Marta je napustila karijeru da bi se posvetila našoj ćerki i sve se to na kraju isplatilo, jer je Elena izrasla u devojku koju bi svaki roditelj poželeo da ima - kaže Mile Kitić.

Pevač je pred veliku američku turneju, na koju prvi put ide sa ćerkom, govorio o poslu i privatnom životu. Mile kaže da mu se supruga na ovom putu neće pridružiti.

foto: Printscreen/Premijera

- Marta voli toplije krajeve, obožava Dominikanu. Već u novembru ide tamo i planira da ostane šest meseci, a ja ću joj se ove godine pridružiti. Neće dolaziti u Ameriku sa Elenom i sa mnom.

Folker se raduje odlasku u Ameriku, gde je inače živeo jedno vreme.

- Prvi put sam otišao u Čikago 1975, jer su mi tamo živeli roditelji. Dobio sam američke papire, pa sam se tamo preselio 1982, ali smo se posle dve godine vratili u Srbiju jer je tata otišao u penziju. Do sada sam u toj zemlji pevao više od 10 puta - rekao je Mile.

foto: Prinscreen

Iako nije postao profesor, sportom se bavi i danas.

- Dokle god me kolena služe, igraću tenis. Tako održavam liniju. Imaću 22 nastupa zaredom i svi me pitaju odakle mi snage, ali to je od sporta. Idem i na skijanje, ali tenis više volim. Pre bih se odrekao muzike nego tenisa - završava priču Kitić.

kurir.rs/informer