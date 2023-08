"GREŠAN JE PREMA MENI" Hanka Paldum otkrila kako je njen hit završio kod Cece i Lukasa njoj IZA LEĐA! BRUTALNA!

Hanka Paldum, otkako se pojavila na sceni pre više decenija, važi za jednu od najboljih pevačica s prostora bivše Jugoslavije. Tokom svoje karijere ređala je hitove, sarađivala sa najvećim muzičkim imenima, a neke od njenih pesama prepevale su njene kolege. priznaje, nije joj bilo pravo.

Ona u intervjuu govori o svojoj karijeri, odnosu s Milićem Vukašinovićem, Zoricom Brunclik, ali i o tome što još uvek nije održala koncert u Beogradu.

- Svesna sam da moje ime još uvek svetli najlepšim sjajem nad mojim Sarajevom, nad mnogim gradovima širom sveta pa tako i Beograda! Svoju zvezdu koju sam uspela uhvatiti u vremenima, kada su se cenile umetničke, ljudske i moralne vrednosti, pa još ako svojim mislima, rečima, delima, izgradite dobar karakter i uspete sve to sačuvati, teško se može ugasiti njen sjaj! Dobijala sam ozbiljne ponude da konačno održim koncert u Beogradu, jer ima mnogo moje publike koja me već odavno očekuje i osećam obavezu prema onim dobrim ljudima, koji vole mene i moje pesme, ali.... kad god odlučim i negde u medijima izjavim da planiram održati svoj dugoočekivani koncert u Beogradu, neki duhovi, neke ostrašćene osobe se uznemire i krenu sa otrovnim strelicama, kako bi šireći gnusne laži o meni, iskreno sve mi nekako ogade, uprljaju i ubiju mi želju za koncertom. Bude mi teško, ne zbog toga hoću li ili neću održati svoj koncerti u Beogradu, jer ja sam u horoskopu bik i sve što smatram da meni prija, da ima smisla, to ću i uraditi, jer sam duboko svesna činjenice, "da čovek snuje, a Svevišnji određuje"! Žao mi dobrih ljudi, koji moraju snositi teret onih loših, pa se pitam, odakle tolika količina mržnje i primitivizma.

Ko su ti kako kažete neljudi?

- Žalim ih, što zbog svog ličnog nezadovoljstva putem socijalnih mreža vrše "sajber nasilje", kako bi obezvredili one koji su se čestitim radom ostvarili, koji su lideri u svom poslu! Jesu li oni svesni da svojim lažima i mržnjom unose strah i nesigurnost među ljude, truju zrak i ambijent u kojem se niko ne oseća lepo, pa ni oni koji remete sklad i harmoniju, jer tu žive i udišu taj isti zatrovani zrak!

Nekim pevačima iz Srbije su zabranjeni koncerti u Hrvatskoj, šta mislite o tome?

- Čula sam da su nekim pevačima iz Srbije zabranili održavanje koncerata u nekim gradovima u Hrvatskoj. Pravo da vam kažem, bila sam iznenađena, jer znam da mnogi pevači iz Srbije, oni kvalitetni, već odavno gostuju u Hrvatskoj pa čak i u medijima i tv emisijama. Šta je razlog tadašnjim zabranama, zaista ne znam i nije mi drago. Svi oni koji svojom pesmom šire ljubav i pozitivnu emociju, koji prenose one najljepše ljudske vrijednosti neka pevaju!

Nedavno sam se našao u jednom klubu gde je bila puštena pesma "Crni sneg" u vašem izvođenju s Harijem Varešanovićem. Moram priznati da su ljudi bili iznenađeni jer nisu znali čija je to zapravo pesma, s obzirom da su je u duetu snimili Ceca Ražnatović i Aca Lukas.

- Pitate me za pesmu "Crni sneg", koju je za mene muziku i aranžman napisao Hari Varešanović, a na tekst Marine Tucaković. Snimila sam je u duetu sa Harijem za Croaciju rekords, na mom prvom posleratnom albumu. Naravno, sve mu uredno platila. Iskreno, bila sam iznenađena kada sam ubrzo po izlasku mog CD-a čula da su je snimili Ceca i Aca Lukas. Tada sam pokušavala kontaktirati Harija kako bih ga pitala od kud se ta pesma našla kod njih. Hari mi se dugo nije javljao i shvatila sam da je on počinio greh prema meni! Tek mi je nakon dužeg vremena priznao da je Ceca čula tu pesmu kod Marine Tucaković, dalje, predpostavljate koji je scenario. A sad, ko je zaista tu počinio greh prema meni, nisam želela da se raspitujem!

Ceca je snimila još dve vaše pesme, da li možemo konačno da razjasnimo tu dilemu, kome pesme pripadaju izvođačima ili autorima?

- Dok je za vreme najtežih godina trajala blokada, dok smo se borili da preživimo, mnoge moje pesme su presnimile neke pevačice iz Srbije. Moji veliki hitovi "Volela sam volela" i "Ja te volim od ljubavi sva gorim" su se našle kod Cece, "Pamtim još", kod Merime Njegomir, "Nema kajanja" kod Suzane Jovanović, "Zbog tebe", "Crne kose", ma više ne znam ko je sve snimao i prisvajao moje pesme. Bilo mi žao tada, jer su retki pokušavali saznati da li sam uspela preživeti, ali eto hvala Bogu živa sam, zdrava, pozitivna. I dalje pevam, pesmom unosim radost svojoj publici širom sveta, a poneki mi znaju dobaciti "orginal je orginal"! Želim reći i ovo, da pokušavam objasniti i razbiti famu o eventualnoj netrpeljivosti između Zorice Brunclik i mene. Nikad tu nije bilo ničega što bi nas navelo, ne daj Bože, na neko neprijateljstvo, kako su godinama neki pokušavali insinuirati zbog moje pesme "Avlije" koju sam izvela na festivalu "Ilidža" 1987. godine. Iskreno, tu pesmu nisam objavila ni na kakvom nosaču zvuka. Vrlo retko sam je izvodila na svojim koncertima. Zorica je negde čula tu pesmu i učinila joj se zanimljivom. Obratila se autoru za dozvolu i ona je tu pesmu presnimila na svoj način i u drugom aranžmanu. Pesma je stekla veliku popularnost u nenoj izvedbi. Nije istina da je to razlog nekog animoziteta između nas dve. Jednostavno, naši putevi se nisu ukrštali, ona je imala svoj put, a ja svoj.

Nedavno je Milić Vukašinović imao ozbiljnu operaciju. Da li ste se čuli sa njim?

- Sa Milićem Vukašinovićem već dugo ne sarađujem, ali sam s njim i dalje u bliskom prijateljskom odnosu. Bez obzira što ne sarađujemo, uz njega i njegovu porodicu sam uvek bila, kako se kaže i u dobru i u zlu, to traje do danas. Žao mi je da mu je zdravlje narušeno i da je morao hitno na operaciju. Čula sa se s njim i sada se oporavlja.

Da li se redovno čujete sa nekim kolegama iz Beograda i čiji rad najviše poštujete?

- Bez obzira na sve podvale, što neki pokušavaju ružnim i teškim rečima i klevetama, ne razmišljajući o posledicama i hoće li nekome naneti bol, a sebi sigurna sam stvoriće nemir i košmar, ja ipak povremeno odem u Beograd i nikad nisam doživela ni najmanju neprijatnost, svi me s poštovanjem i radošću pozdravljaju. Sa mnogim kolegama imam sasvim korektan odnos, a sa nekima baš iskren prijateljski, kao sa Suzanom Mančić, Željkom Samardžićem, Azeminom Grbić, Lepom Lukić, Anom Bekutom, Draganom Mirković. Radujem se njihovim uspesima i susretu s njima. Pored kolega u Srbiji imam mnogo svojih istinskih fanova, koje jako poštujem.

