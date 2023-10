TRUDNA ALEKSANDRA NIKOLIĆ UZVRAĆA FILIPU CARU UDARAC: Ne želi primirje, sprema paklenu osvetu!

Aleksandra Nikolić najavila je Filipu Caru žestoku osvetu za sve što joj je priredio.

Aleksandra Nikolić i dalje ne dolazi sebi, nakon iznenadnog raskida sa Filipom Carem, ocem deteta kog čeka, a tokom jučerašnjeg dana ponovo je došlo do neočekivanog obrta u njihovom odnosu.

Naime, Aleksandra je odlučila da Filipa odblokira na društvenim mrežama, kako bi se dogovorili da prestanu s javnim prepucavanjem i zajedno spuste loptu, s obzirom da je ona u drugom stanju, a Filipov odgovor iznenadio je mnoge:

- Da li želiš da ti i ja imamo jedan normalan odnos da se ne svađamo i ne provlačimo po medijima i da sve svoje probleme koje imamo rešavamo međusobno? Ovde te pitam zato što mi je stalo da dete koje nosim dođe na svet zdravo i da više ne priređujemo stresove ni tebi, a ni sebi - pitala je Aleks, na šta je Car odgovorio:

- To me pitaš nakon što sedneš u emisiju na televiziju sa nacionalnom frekvencijom i pred milionima kažeš da sam nasilnik nad trudnom ženom, a poginuo sam za nas! Sve sam napravio da naš život bude normalan! Šta misliš, zašto sam odjednom se čuo sa osobama kojima ne da nisam dao pristup, nego ime nisam pominjao?! Pa, zato, jer sam bio ljut i besan da odlaziš opet i da ti je odluka abortus. Razumem ljutnju i bes, ali takvu ljagu da bacaš na mene, a ti me najbolje znaš, ti od svih mene u dušu znaš kakav sam čovek! Sve vezano za dete finansijski sam tu i ako nešto treba da me nazoveš baš za dete da mi javiš za neki pregled ili tako nešto, to bi bilo ljudski da budem upućen u sve. I kad se rodi, bilo bi okej da budem na porođaju i da se ne natežemo nego da je mogu videti, a kasnije kad poraste i uzimati kod sebe. To je to. Javi se šta god treba, čuvaj se, pozz - rekao je Car.

Odmah nakon, Aleksandra je putem svog Instagram profila poslala bivšem novu poruku, na koju definitivno neće ostati imun:

- Karma je najstrpljiviji "gangster" ikada - glasio je citat na profilu Aleksandre Nikolić.