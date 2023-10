"SVIMA U ŽIVOTU TREBA JEDAN MIKIŠA!" Sandra Afrika konačno progovorila o svom menadžeru i njihovom ODNOSU

Sandra Afrika progovorila je o njenom ljubavnom životu, momcima, prošlim ljubavima, ali i karijeri.

Ona nikada javno nije želela da govori otvoreno o svojim vezama:

- Ništa kod mene nije bilo 100 posto, zato nikad nisam konkretno pričala o ljubavi. Sve što se dešava dešava se sa nekim razlogom, tako treba da bude. Sada sam zadovoljna na mnogim poljima. Ljubav je sada po strani, puno radim. Ali nema veze, mislim da ću i ja doživeti neku veliku ljubav. Želim da se udam i mislim da mogu da budem dobra supruga - rekla je Sandra.

Ona se kroz razgovor osvrnula i početak njene karijere pa otkrila da je preživela svojevrsni pakao od kolega.

- Htela sam da odustanem. Na početku karijere kada su me svi sabotirali, nisu me prihvatali. Tada sam želelea da odustanem od svega. Mikiša je bio tu uz mene i on me podržao...nije mi dopustio da padnem. Verovao je u mene. Mislim da svima u životu treba jedan Mikiša - rekla je kroz osmeh Sandra.

