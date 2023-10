PAŠĆETE SA STOLICE KADA VIDITE NJEGOV PLES! Video Dragana Kojića Kebe se širi brzinom svetlosti, URNEBESNO!

Pevač Dragan Kojić Keba postao je viralan na društvenim mrežama preko noći kad je podelio snimak koreografije koju je izveo sa Baltik Bendom.

Keba je povodom nove verzije svog velikog hita "Bre gidi džanum", koji sad ima disko fazon, ali i ime "Ona Kebina". Kojićev ples postao je opšti hit na društvenim mrežama, koji se delio munjevitom brzinom.

Snimanje je prošlo savršeno, trajalo je dugo ali je vredelo. Keba je profesionalac i sve vreme je bio nasmejan i unosio je pozitivnu energiju. Kompozitor Miloš Roganović je napravio ovu pesmu i odmah smo znali da je ovo pesma za klubove, ali i kafane. Keba nas je oduševio jer je pokazao i odlične plesačke sposobnosti, istakli su iz benda Baltik.

foto: Printscreen

Inače za Kebu je poznato da uvek voli da bude u trendu i da o svom fizičkom izgledu jako vodi računa, zbog čega se često susretao sa negativnim komentarima i kritikama. Ipak, i pre tridesetak godina Keba je bio ponosan na to što vodi računa o fizičkom izgledu.

Zašto nekome smeta što pratim modne trendove i uživam u tome da budem lepo obučen u svakoj prilici, da sam uvek, ne čist, nego klistiran, hvalio se folker u razgovoru za tadašnji Svet, a na prozivke "da misli da je mnogo lep" dodao:

foto: Printscreen Grand Tv

- Veruj mi, kao dete sam bio ružan, strašno ružan. To mi je bila osnovna crta. Ne smatram da sam sad neki lepotan, ali mislim da nisam ni ružan muškarac. Što se tiče psihofizičke kondicije, trudim se, nastojim da je održim. Što se vidi iz priloženog, pomoću bazena, saune, sprava, joge. A da li sam lep čovek? Stvarno ne znam šta da ti kažem. Ti si prva koja me je to pitala. Gledam se u ogledalu, normalno. Svako jutro se gledam. Mada, ne volim mnogo da se gledam iz razloga što mrzim starost. Ne plašim se starosti, ali je užasno mrzim i mislim da nikad neću biti star čovek.

Kurir.rs/Republika