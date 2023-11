BOJAN TOMOVIĆ ŽESTOKO UDARIO NA ACU PEJOVIĆA: Lupio bih mu ŠAMAR, umisli da je reinkarnacija Tome Zdravkovića! Pih, GREOTA!

Bojan Tomović, crnogorski pevač koji se godinama bori sa bipolarnim poremećajem, osuo je drvlje i kamenje na kolegu Acu Pejovića u jednoj radijskoj emisiji, a deo intervjua se pojavio na Tiktoku.

Kako je pevač rekao, njih dvojica nisu u dobrim odnosima od 2005. godine.

- Od 2005. godine ne pričam sa Acom Pejovićem. To je toliko jedno odvratno i negativno stvorenje. Pih, uuu... On je umislio, greota, meni je u jednu ruku njega žao, da je reinkarnacija Tome Zdravkovića. A plus što čitav život vuče kompleks od Ace Lukasa. Aca Lukas je za njega megazvezda. Prvo što ovaj loše peva i ima loše pesme, a ovaj dobro peva i ima hitove - rekao je u Tomović.

"Neki dan me neko pitao kome bi opalio šamar realnosti, rekao sam Aci Pejoviću zato što mora da shvati. On je ubeđen da je reinkarnacija Tome Zdravkovića. Ne, on je samo bleda kopija", završio je Bojan Tomović.

Podsetimo, crnogorski pevač je krajem prošlog meseca pokušao da sebi oduzme život, kada je hitno smešten u bolnicu. Inače, pevač godinama bije bitku sa bipolarnim poremećajem koji ga mnogo sputava u životu.

kurir.rs

