"TUKLI SU ME NON-STOP!" Sergej Ćetković šokirao priznanjem, pa otvorio dušu o PRIVATNOM ŽIVOTU, a evo šta kaže za SUPRUGU

Sergej Ćetković, oduvek se trudio da svoju privatnost zadrži za sebe, a večeras je na promociji albuma "Vidimo se posle" Branka Koprivice, progovorio o svojoj deci i supruzi.

Ćetković je najpre objasnio da li je danas teško ostati dosledan sebi i baviti se kvalitetnom muzikom.

foto: Ana Paunković

- Nije teško baviti se kvalitetnom muzikom. Dok je čovek na pravom putu pogotovo. Ja držim do sebe i do svoje muzike. Ne dozvoljavam da me vreme promeni. Držim se svoga. Ne bih ništa promenio. Držao bih se isključivo sebe i van skandala. Strogo inače vodim računa šta ću reći pred kamerama. Kada se baviš ovim poslom, to moraš imati na umu.

foto: Nemanja Nikolić

Sergej je progovorio i o privatnom životu.

- Na decu sam najslabiji, sigurno One su mi Ahilova peta. Kako-kad. Iz situacije u situaciju. Ponavljao sam mnogo puta dosad, vreme koje nam vaspitava decu i sve ono čime nam ih zatrpvaju je ogromna borba. Treba ih zaštiti. Teško je, ali ako osluškuješ i vodiš računa o tome, uspećeš. Model po kom sam ja vaspitavan se trudim da prenesem i na njih. Doduše, ne baš identično jer su mene tukli non-stop. Bio sam mnogo mnogo nestašan. Moje detinjstvo je mnogo drugačije od njihovog. Njima danas telefoni oduzimaju mnogo energije. Mi smo, ipak, odrastali uz neke kavlitetnije filmove. Žao mi je što ne koriste mozak.

foto: Nemanja Nikolić

- Moja supruga je tek od skoro počela da se pojavljuje u javnosti, mada je stava da se ne pojavljuje. Ja sam publici dao svoj život muzikom, trebalo bi da nešto ostavim za sebe. Uspevam u tome već 25 godina - kaže Sergej.

