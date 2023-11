GNUSNO SE NAPADALE, VREĐALE I OPTUŽIVALE! Sad Dušica Jakovljević i Anđela Đuričić uhvaćene zajedno, lumpovale do zore u kafani!

Voditeljka Dušica Jakovljević, koja je napustila ružičasto jato posle decenije vođenja rijalitija, uhvaćena je u noćnom provodu sa bivšom učesnicom Zadruge Anđelom Đuričić.

Naime, Dušica je objavila fotografiju svoje hotelske sobe, gde će odmarati pre i posle koncerta Ace Lukasa. Nakon beogradske premijere filma "Pokidan" u Areni i koncerta koji je usledio, folker je organizovao isti događaj u Sarajevu.

foto: Printscreen

Nakon završetka poslovnog dela Dušica je uhvaćena kako odlazi u provod sa bivšom zadrugarkom Anđelom Đuričić. Njih dvoje su zajedno stigle u restoran, obe su bile skockane u crno.

foto: Printscreen

Izgleda da su sadašnje koleginice odlučile da zakopaju ratne sekire budući da su se žestoko provocirale pošto je Anđela diskvalifikovana iz Zadruge.

foto: Printscreen

Podsetimo, voditeljka Dušica Jakovljević imala je burnu reakciju na fotografiju diskvalifikovane zadrugarke Anđele Đuričić.

foto: Printscreen

- Tek napolju se videlo koliko ona nije imala profesionalan odnos prema meni kao prema zadrugaru, nego je lečila lične frustracije na meni. Ne znam koji je razlog tome. Neprofesionalno je da na televiziji sa nacionalnom frekvencijom jedna voditeljka uzme fotografiju sa mog Instagram naloga, ali je ista objavljena i na nekom drugom nalogu i sa tog profila je napisana poruka: Pozdrav za porodicu Slavnić i Ćurčić. To je verovatno bila sprdnja sa tog profila. Ona je to predstavila kao da sam ja to lično objavila sa svog Instagrama uz tu poruku. To me je jako iznenadilo zbog toga što je ona neko ko se predstavlja da 20 godina radi taj posao - smatra Anđela, te optužila Jakovljevićevu da se služi lažima.

- Ne treba da se služi lažima na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Svako govori o sebi, a ona je tu rekla mnogo više o sebi nego o meni. Opet ja ne bih puno pričala o njoj, ali ako me bude vukla za jezik, moraću malo da ga razvežem i kažem šta ona radi i čime se bavi i zašto leči te frustracije na meni - kaže ona, pa dodaje: