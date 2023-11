"SAMO DA DETE NE ZAVRŠI U DOMU" Dejan brutalno odnosu Aleksandre i Cara, krahu braka Matore i Anite, evo kada staje na LUDI KAMEN

Pobednik pete sezone rijalitija ''Zadruga'' Dejan Dragojević u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o svim aktuelnim temama, kako u svom životu, tako i u rijalitiju ''Elita''. Dejan je najpre otkrio da li staje na ludi kamen sa svojom izabranicom Jovanom.

foto: Printscreen

- Na koji god kamen da stanem , on je lud, zato što sam i ja takav. Ja ću taj pelcer da prebacim na Davida. Srljaju ljudi... Nije me boleo pad sa kamena na kojem sam bio, lepo sam se dočekao. Bog me je lepo namestio i u životu mi je sve potaman - rekao je Dejan i dodao:

foto: Printscreen YT

- Ona u telefonu ima samo moje poruke i fotografije... Ne može u Jovaninom telefonu ništa da se nađe. Biraj s kim ćeš biti... Ja sam našao mirnu luku. Čovek sve pobedi u životu, živi s tim. Čovek će se uvek izvući iz svake situacije, ja sam trenutno na sredini - poručuje Dragojević, a onda je prokomentarisao Anitine prepiske sa Mateom Matoroj iza leđa.

foto: News1 Ana Paunković, Public Jelena Simonović/ Rtv Pink

- Svi su oni govorili da sam ja preuveličavao, lagao... Matora je bežala od Anite, a onda odjednom izašle napolje, pa brak... Anita se snašla, ali mislim da je priča iscenirana previše, svi oko Matore su znali neke stvari. Matea sve skrinšotuje očigledno, znam je sa neta. Anita je Matoroj oprostila što je Sanji slala poruke, sad Matrora treba Aniti da oprosti. Mislim da je Matoroj sve reklo okruženje. Kad je Matea bila u studiju spomenula je i mene, očigledno je našla način da bude populanra i rasturi tuđu vezu sa nekim skrinšotovima - rekao je Dejan, a onda prokomentarisao trudnoću bivše devojke Aleksandre Nikolić.

foto: Printscreen

- To me ne interesuje, nemam šta da čestitam. Zna se po njihovim storijima da je to sve osuđeno na propast. Ja se nadam da se neće desiti da to dete završi u domu, s obzirom na odnos Aleksandre i Cara - kaže Dragojević i otkriva koliko je srećan zbog povratka Milana Miloševića!

foto: Petar Aleksić

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:37 Dejan Dragojevic se oglasio s odmora i otkrio da je spreman za narednih 10 meseci