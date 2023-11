OVOJ POZNATOJ PEVAČICI JE POKOJNI ŽARKO LAUŠEVIĆ DAO NADIMAK: Prvo joj išlo na živce, a sada je ceo Balkan prepoznaje po njemu

Žarko Laušević je preminuo posle duge bolesti u 63. godini.

Rođen je 19. januara 1960. godine na Cetinju. Gimnaziju je pohađao u Podgorici i na jednom času književnosti je poželeo da se bavi glumom.

Mnogobrojnim ulogama kako na filmu i televiziji, tako i na daskama koje život znače obeležio je jednu glumačku eru.

Pevačica Jasna Milenković Jami jednom prilikom je otkrila da joj je upravo on dao nadimak i promenio joj život iz korena.

Naime, pre nego što je snimila prvu ploču, pevačica je nastupala samo pod svojim imenom. Tada je, sasvim slučajno, upoznala velikog šmekera u to vreme koji joj je dao nadimak "Jami" od kog je napravila svoj brend.

- Tačno je da me je prozvao Jami, još dok sam u JDP-u igrala u predstavi "Kabare" sa Lanetom Gutovićem. No, nažalost, nismo u kontaktu. Ta predstava je u to vreme često skidana, pa vraćana na repertoar da bi je na kraju potpuno ukinuli, i to je tako bilo jer je Lane veoma provokativan zbog čega sam se i uklopila sa njim. Tada sam dolazila na te probe, Žarko Laušević je bio član pozorišta. Slučajno smo se upoznali i on je počeo da me zove Jami. Meni se to nije dopadalo, išlo mi je na nerve. Tražila sam da me tako ne zove, međutim, ono što ne želiš, to ti se desi. I tako, ostade ja Jami, dakle Jami nije moje umetničko ime - rekla je svojevremeno pevačica.

Podsetimo, glumac Žarko Laušević, veliku slavu stekao je 80-ih godina prošlog veka, nakon uloge Kneza Miloša u kultnom filmu “Boj na Kosovu”. U svojoj bogatoj karijeri odigrao je brojne role, a pamte se one u ostvarenjima: Šmeker (1985), Svečana obaveza (TV) (1986), Dogodilo se na današnji dan (1987), Oficir s ružom (1987), Braća po materi (1988), Boj na Kosovu (1989), Original falsifikata (1991), Bolje od bekstva (1993), Kaži zašto me ostavi (1993), Nož (1999).

Bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gde je ostvario uloge u velikom broju predstava. 2015. godine je snimio film “Smrdljiva bajka” u kome se, posle šesnaest godina pauze, vratio na filmsko platno. Od tada je ostvario niz zapaženih uloga među kojima su one u serijama: “Koreni”, Vreme zla”, “Kalkanski krugovi“, “Državni službenik”, “Tajna nečiste krvi”...

U svojoj bogatoj karijeri ostvario je brojne nagrade među kojima su: Zlatna arena u Puli za najbolju mušku , nagrada lista Polet u Puli, nagrada Car Konstantin, nagrada "Grad teatar", Zoran Radmilović, Sterijina nagrada, nagrada izdavačke kuće Dečje Novine, Gran Pri na Filmskim susretima u Nišu, nagrada lista Novost, nagrada u Herceg Novom, Zlatna Arena i mnoge druge...

