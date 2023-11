MILJANA I ZOLA SAMO ŠTO SE NE POMIRE! Na korak do poljupca, on joj se uneo skroz u facu, PRŠTE STRASTI (VIDEO)

Miljana je kroz suze iskreno priznala svoje emocije prema Zoli, pa priznala koliko želju ima da ga zagrli:

Ti mene kad guraš od sebe meni se plače. Ja nisam manijak, samo želim da te zagrlim da osetim neku emociju -rekla je Miljana

Sa ovakvom prisnošću nismo dobri jedno za drugo, ovo nije grljenje ovo je već viši nivo. Ne želim da me staviš u situaciju da me izazoveš da te povedem na rajsko ostrvo, ali uvek računaj na najgoru soluciju, još uvek je rano za sve to. Ne želim ništa da radim na silu. -priznao je Zola.

foto: Printscreen

Zola je siguran da bi Miljana ponovo bila sa njim da on to želi:

Ti bi sada odma otišla na rajsko ostrvo kad bi ti to predložio, ti si luda za mnom, ja znam to. Vidim ti suze u očima, ne možeš da sakriješ to što osećaš. -rekao je Zola.

U mom očima si ti kao gej, uopšte me ne privlačiš, ni ne pomišljam da bi se nešto moglo desiti sa tobom. Dozvoli mi samo da te zagrlim. Ipak smo prošli svašta zajedno valjda sam bar to zaslužila. -kroz suze je rekla Miljana.

Nemoj sad da me manipulišeš. Pusti me par dana da porazmislim, računaj kao da imam devojku napolju da me neko čeka. Ti mene i dalje voliš najviše na svetu. -nadodao je Zola.

foto: Printscreen

Ja tebe uopšte ne volim, ti i dalje to mišliš. Samo želim da te zagrlim navikla sam na to od ranije. -rekla je Miljana.

Kurir.rs / Pink

Bonus video:

09:12 STARS-EP152