"KAD IH VIDIM ŠTA RADE!" Goca Lazarević brutalno isprozivala koleginice: Gledam ih sa čuđenjem...

Poznate dame mahom se utrkuju u tome koja će veću pažnju izazvati i više zasijati na crvenom tepihu, ali ne i Goca Lazarević, koja je to davno prevazišla.

Kako kaže, danas, posle 50 godina koliko se aktivno, profesionalno bavi pevanjem, to joj je "neprijatna obaveza", a koleginice koje to nisu prevazišle gleda s čuđenjem.

- Šta da kažem, a da me ne ogovaraju?! Ja uvek iskreno, pa kud puklo da puklo! Volela sam kada sam bila početnik, a sada je to meni obaveza skoro neprijatna, zato što sam osoba koja se 50 godina bavi ovim poslom, meni je to normalno. Obukla sam se skoro kežual, jer sam stalno pred kamerama. Kada je sada koncentracija tolikih ljudi, ličnosti, medija, onda kao čovek treba da bude nešto specijalan! Kada vidim da one (koleginice) daju neke basnoslovne pare za haljine, ja ih gledam sa čuđenjem... Meni to nije ta priča - kaže Goca, koja na ovakve gradske događaje ide s jednim ciljem.

- Pojavim se da se vidi da sam, brate, živa i zdrava, da mogu još da pevam! I posle 50 godina profesionalnog pevanja ja mogu da pevam.

Na pitanje koliko se razlikuje njeno ponašanje u javnosti u odnosu na ono u njenoj kući, Goca kaže:

- Moje ponašanje je manje-više isto. Osim kada kosim travu, ja ne nosim pocepanu trenerku. Pristojna sam kad god izađem na ulicu, maskaru stavljam ujutru, dok pijem kafu, to mi je svo šminkanje, posle olovka za usta, to mogu i na semaforu. Ne razlikujem se mnogo, jedino kada sam napolju puno pričam, a pošto živim sama, sebi sam zabranila da pričam s budalom. Tako ćutim, skupljam energiju - našalila se pevačica.

