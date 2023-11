"NA TIKTOKU SAM GLAVNA, A SVI MISLE DA SAM ODLEPILA" Ruška Jakić otkrila: Htela sam da ga TUŽIM! Znači, on me PRATI 24 SATA!

Ruška Jakić, srpska novinarka, prepoynatljivog lika, gostovala je u emisiji "Puls Srbije" kod poznatog voditelja Ivana Gajića gde je otkrila do sada nepoznate detalje iz svog života.

foto: Kurir televizija

Osvrnuvši se na prethodni život istakla je šta je bilo presudno da promeni svoj stav prema životu, a to je da svako jutro zahvali Bogu što je živa, te da je to naučila iz knjige "Moć podsvesti".

Gajić se prisetio zanimljive izjave Ruške na Tik Toku "Na TikToku sam glavna, a svi misle da sam odlepila", a Jakićka je objasnila koja je priča iza toga:

- To je povezano sa mojom rečenicom, kad sam pre 20 godina izgovorila 'Dobro jutro, lutko', svi su mislili dok nisu shvatili. A poenta je, ako sebe ne voliš, kako ja mogu da budem ljubazna prema tebi i prema ljudima? Kako mogu da volim život ako ne volim sebe? - objasnila je.

Rekla je da nema svoj profil na Tik Toku, ali da nema druge mreže, kako kaže, sve su drugi otvorili umesto nje.

06:55 NA TIKTOKU SAM GLAVNA, A SVI MISLE DA SAM ODLEPILA Ruška Jakić kod Gajića o tajnom uhodi: Znači, on me PRATI 24 SATA! (VIDEO)

- Ja sam se prvo ljutila što neko drugi odgovara u moje ime, jer ja nemam svoj profil. Međutim, ja ne znam, on mora da provodi dane i dane da bi sada donosio da sam gostovala kod tebe. Znači, on prati mene 24 sata. Pojavljujem se svuda i svi su mu komentar dobri. Razmišljala sam da li da ga tužim, ali ako sam ja jedini prozor u svet za njega i ako mu kroz mene živi neki svoj život, neka mu -rekla je Jakić i dodala:

- Ali kažem ti, prati, zna gde sam bila, čak je pronašao nešto što je meni potpuno nejasno. Pred 25 godina, kad sam gostovala kod Minimaksa , ima slika, ja i on Ja sam izgovorila rečenicu: 'Ne volim supu iz kesice, ne volim košulje koje se ne peglaju, ne volim decu koje se ne vaspitavaju, i ne volim seks na eks.' Odakle je on to izvukao? - pita se Ruška i zaključuje:

Nemam pojma. Možda ga jednog dana upoznamo. I ja sam znatiželjna da vidim ko je taj koji sve prati.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

10:02 A ŠTA ĆU? TO JE MOJ ŽIVOT! DA VRIŠTIM? DA SE BACAM PO PODU? Ruška Jakić kod Gajića, poslala SNAŽNU PORUKU: Sve sam iznela!