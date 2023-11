JOVANA JEREMIĆ MORALA DA SKLONI SLIKU SA INSTAGRAMA: Oglasila se voditeljka posle fotke s novim dečkom! ŠOK PREOKRET!

Jovana Jeremić objavila je navodno fotku na kojoj je dvoje ljudi poziralo, a mnogi su pomislili da je u pitanju prezenterka i njen novi, 14 godina stariji, dečko.

Ipak, ovim povodom, Jeremićeva se oglasila i istakla da fotografija nije njena, već je preuzeta sa društvene mreže Instagram.

- Nije to moja slika, skinuta je sa Instagrama - kaže Jovana Jeremić.

Podsetimo, Jovana je danas, 30. 11. na svom "storiju" podelila fotku na kojoj je zaljubljeni par pozirao, a ogromnu pažnju privukao je skupoceni nakit, te sat marke "roleks".

Podsetimo, voditeljka je nedavno otkrila da je zaljubljena i da je njen novi izabranik 14 godina stariji od nje.

- Tačno je... Idem na venčanje sina jednog gospodina koji je meni jako važan u životu! On je 14 godina stariji od mene i konačno mogu reći da imam partnera. O tome ne želim još javno da govorim, to je moje pravo. Ja kada volim jednog, on je centar mog sveta i univerzuma. Do sada je pokazao koliko je dobar prema meni... Vodi računa o meni i pokazuje koliko mu je stalo. Svi muškrci pre njega su bili slabići... Ovo je onaj pravi. Do sada nisam imala jačeg muškarca od sebe - otkrila je voditeljka u emisiji "Premijera".

