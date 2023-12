"ČISTA PROVOKACIJA KOJA JE VRLO SVESNO URAĐENA" Kraljica bakšiša osudila Selmu Bajrmai zbog dvoglavog orla: Duguje nam IZVINJENJE!

Matea Stanković, koju u poslednje vreme zovu novom "kraljicom bakšiša", oštro je osudila postupak Selme Bajrami.

Selma je nedavno pokazala dvoglavnog orla na nastupu i time isprovocirala mnoge, koji traže da se pevačici zabrani ulazak u državu.

- To je čista provokacija koja je vrlo svesno urađena. Ne mogu da verujem da je to uradila, s obzirom na to da je u Srbiji izgradila muzičku karijeru i da je narod u Srbiji izuzetno cenio i voleo. Osuđujem to vrlo oštro - rekla je Matea.

- Smatram da Selma treba da se izvini srpskom narodu. Njeno ponašanje je nedopustivo za jednog umetnika, pevača, kako god okarakterisali njeno zvanje.

Matea je istakla da je i sama iz mešovitog braka, te da sebi nikad ne bi dopustila da na bilo koji način isprovocira ljude.

- S obzirom na to da sam rasla u mešovitoj zajednici, ne podržavam pokazivanje bilo kakvog nacionalnog obeležja koji može da se tumači kao politička provokacija. Smatram da mi pevači ne treba da ulazimo u političke tokove, niti da na nastupimo na bilo koji način huškamo narod, da li namerno ili slučajno. Muzika treba da spaja, a ne da razvdaja - istakla je Matea, dok je na pitanje da li pevač zbog bakšiša nepromišljeno napravi poteze koje bi mogli da isprovociraju publiku, rekla:

- Ne verujem, nema tih para koje bi mogle da nateraju pevača da huška i da provocira bilo koji narod.

