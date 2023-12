PRIJA SE OGLASILA IZ HRVATSKE! Flip joj napravio ODSTUPNICU, stigao sa 70 članova ekipe, a evo šta pevačica radi pred KONCERT u ZG

Aleksandra Prijović stigla je u Hrvatsku gde je narednih dana očekuje pet koncerata u zagrebačkoj Areni. Pevačica je stigla sa sinom Aleksandrom, a njen suprug Filip Živojinović došao je dan ranije sa čak 70 članova produkcijske ekipe.

Prijovićka se smestila u hotel, a potom se uputila u Arenu na probu za današnji spektakl, a sa njom je u tom trenutku bila i njena majka Borka.

Aleksandra se iz Zagreba oglasila fotografijom na Instagramu. Naime, ona je uslikala momenat sa probe, dok je njena majka ljubi.

foto: Printscreen

Inače, Borka Mihajlović neretko ističe koliko je ponosna na svoju ćerku i njen uspeh, a pre svega što je dobar čovek. Ona je nedavno izjavila da je od trenutka kada je prvi put ugledala Aleksandru u porodilištu znala da će biti velika zvezda.

- To je bio trenutak kada su mi je doneli u porodilištu, kada sam je videla. Jednostavno, ja ne znam da opišem... Kada sam je uzela u ruke, ja sam znala to. Prve reči koje sam rekla kad sam je uzela u ruke bile su: "Rodila sam moju zvezdu". To je prva reč bila koju sam ja rekla kad sam videla moje dete. Tako da, ona je za mene zvezda od rođenja - rekla je pevačica.

