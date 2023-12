"DANAS JE SVE BANALIZOVANO I JAKO DOSTUPNO" Kaja progovorila o muško-ženskim odnosima i otkrila na koju FORU upecati jači pol

Kaja Ostojić govorila je o svojim iskustvima u prošlim vezama, ali i dala nekoliko saveta devojkama kako se moraju ponašati u vezi kako bi zadržale muškarca.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Na pitanje voditeljke, zašto su se veze danas kratkotrajne i ljudi se opredeljuju za površne odnose, Kaja je kao iz topa odgovorila:

- Danas je sve banalizovano i jako dostupno. Sve je manje muškaraca koji se trude oko žena! Poenta je u ovome: Ima mnogo žena na jednog muškarca. One su podešene da grabe onoga kojeg po svaku cenu žele da zadrže za sebe. Kad mu pokažeš stav da te ne zanima vezivanje, da ti on nije ništa specijalno, onda će on da pojuri za tobom – rekla je Kaja.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Pevačica je takođe otkrila da je i dalje sama, odnosno da još uvek nema partnera.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

01:09 MOJE DETE JE U AMERICI, ČEŠĆE SU OVAKVE SCENE, ZABRINUTA SAM! Kaja Ostojić: Roditelji su najviše krivi za masakr