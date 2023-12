PRVA IZJAVA CECE NAKON ŠTO JE SAZNALA DA JE BILA U ZGRADI U KOJOJ JE DOJAVLJENA BOMBA: Ludaci, manijaci, psihopate...

Kako se saznaje, pevačica Ceca Ražnatović je u trenutku dojave o bombama u zgradi RTS-a silazila na snimanje emisije.

Nakon evakuacije i adekvatne reakcije nadležnih organa, Ceca Ražnatović se vratila na snimanje emisije napravila ludu žurku, pa čak u jednom trenutku zapevala zajedno sa publikom veliki hit "Beograd".

Nakon drame na RTS, Ceca se oglasila, te istakla da je mnogo gore bombe preživela u životu.

foto: Nemanja Nikolić

- Apsolutno nisam bila uznemirena. Mnogo smo mi gorih bombi preživeli da bi nas sad ludaci, manijaci, psihopate strašili. Ajde što straše odrasle ljude, to je jezivo, ali ovo što se dešava po školama, što plaše decu, to je apsolutno neprihvatljivo i treba da bude najstrože sankcionisano. Što se mene tiče "Baš me briga" - rekla je Ražnatovićka.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

