OČAJNA! Influenserka tvrdi da je prevarena: Aleksandra:Prijatelju smo dali 150.000 evra za stan, a on nas sad izbacuje napolje

Influenserka Aleksandra Martinović prolazi kroz pakao!

Ona tvrdi da je njen dečko za njih dvoje kupio nekretninu od dugogodišnjeg prijatelja, koji sada od njih traži da se isele. Kako kaže, nisu odmah potpisali ugovor o kupoprodaji jer su sve radili na poverenje.

Prevareni-Aleksandra sa partnerom foto: Privatna Arhiva

- Moj dečko je kupio stan od druga s kojim se poznaje 30 godina. Želimo da se skućimo i namera nam je bila da nekretninu pazarimo od osobe kojoj verujemo. Taj naš nazoviprijatelj je iz Novog Pazara. Moj partner mu je verovao i nije zabeležio kod notara novac koji mu je davao u etapama zato što je to radio na poverenje. Jeste naša greška, ali je bio dogovor da, kad se stan isplati, tada sve stavimo na papir. On nam je predao ključeve, mi smo se uselili, renovirali. Nije nam bila frka da se prepiše stan dok ne isplatimo do poslednjeg evra - priča Aleksandra kroz šta trenutno prolazi.

foto: Privatna Arhiva

Ona otkriva kada je počela da sumnja da je prevarena: - Za nekretninu je tražio 150.000 evra. Isplaćivali smo mu po 10.000, 20.000, 30.000 evra i dali auto. Sve je urađeno prema dogovoru. Uložili smo još 100.000 evra u adaptaciju jer je stan bio totalna ruina. Sve smo preuredili, sredili za normalan život. Kada smo sve isplatili tom čoveku, mada ne mogu da ga nazovem tako, tražili smo da se reši papirologija. Neko vreme je on to odlagao, danas-sutra ćemo. Te je na putu, te je sprečen, videla sam da izbegava. Kada je video da nema kud, pozvao nas je i rekao da ipak neće da nam proda stan zbog žene. Konkretno, njegova supruga je sanjala mrtvu majku, to joj je uspomena i oni neće da ga prodaju. Zamislite, kada smo sve završili, nema prodaje! - kaže Martinovićeva.

foto: Privatna Arhiva

Iako nema dokaze o isplati, slučaj će da prijavi policiji. - Rekao je da budemo u tom stanu dok nam ne vrate novac. Bilo je i reči da nam prepišu neku kuću, pa da nam daju neka kola, pa čak i da mi neke tuđe dugove rešavamo. Predložili smo mu da odemo kod notara da overimo papir da nam je dužan, ali on to odbija. Faktički hoće da nas izvara. Nekretninu smo kupili pre dve godine, a sada kada su skočile cene, on bi da manipuliše. Verujte da ne znamo šta da radimo. Ovo je bruka i sramota. Jedino mi ostaje da prijavim nadležnim organima - zaključuje ona.

