DA LI STE ZNALI DA JE ON PRVI OTPEVAO HIT "NISAM TE SE NAGLEDAO"? Pevač nakon toliko godina otkrio ISTINU: Nisam mogao da verujem

Hit pesma "Nisam te se nagledao", nastala je 1987. godine, kada ju je otpevao Slaviša Vujića, a s obzirom da on tada nije bio poznat, mnogi popularni pevači su ovu numeru prepevali i prisvojili kao njihovu.

Slaviša Vujić je sada ispričao pravu istinu vezanu za hit pesmu „Nisam te se nagledao“.

„Rade Vučković je jedne noći došao sa Šabanom Šaulićem, rekao mi je ‘mali, dođi da ti ja napravim ploču’. Ja nisam mogao da verujem, znao sam ko je on. Družili smo se u tom periodu, on je znao koja pesma kome može da legne, međutim ja sam na prvoj ploči imao dve pesme, ali nisu prošle jer sam bio jako mlad i nisam imao para.“

„Izdao sam pesme za ‘Vojvodina Koncert’, ali to su bile neke dečije pesme, šaljive. U to vreme nisam imao para da finansiram pesme za RTS, Diskos ili tako neke velike produkcijske kuće. Napravio sam onda pesmu jednu, za koju su posle svi rekli da su oni prvi snimili. Rade Vučković je par puta rekao da je to moja prva pesma. To je pesma ‘Nisam te se nagledao’, koja je izašla 1987. godine. Tada su bile ploče, nije kao danas…“, pričao je Slaviša.

