U emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića gostovao je pevač narodne muzike Slaviša Vujić i tom prilikom ispričao potresnu priču o smrti sestre bliznakinje.

- Rođen sam u Gnjilanu kao blizanac sa svojom sestrom koja je nažalost pokojna. Ne bih o tome da govorim jer na tužnim pričama ne bih da pravim karijeru - rekao je pevač.

02:25 SESTRA MI JE UMRLA ZBOG NEMARA LEKARA! Slaviša Vujić o najtužnijem trenutku u životu: Bili smo deca, išli smo u osnovnu školu!

Na konstataciju voditelja da on već ima karijeru koja traje 30 godina tako da nema potrebe da je gradi na taj ili bilo koji drugi način pevač je ipak rekao nešto o tragičnom slučaju, ali ne mnogo, jer mu je kako kaže jako teško da priča o tome:

- Sav se uznemirim kad pričam o tome. To je bilo kad smo išli u osnovnu školu. To je bila beda i sirotinja. Nije bilo ni mnogo lekara i desilo se zbog nemarnosti. Mi moramo da vodimo računa o zdravlju pogotovo u ovo vreme. U ono vreme je bilo drugačije. Sad smo svi imali te razne korone. Nosim to u mojoj duši i to je nešto najtužnije što mi se desilo u životu kao mladom dečku i onda sam krenuo na put muzike i veselja.

foto: Kurir televizija

Podsećamo da će Slaviša Vujić održati novogodišnji solistički koncert 25.12.2023 u Centru za kulturu "Vlada Divljan" u Beogradu.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

01:36 JEDVA SAM PRETEKO, DISAO SAM NA ŠKRGE! Pevač Slaviša Vujić progovorio o teškoj bolesti: Nisam video doktore, niti znao šta mi rade