"IDEM NA TERAPIJE!" Paula Hublin nikad iskrenije o krahu veze sa Đukićem: Nakon raskida nisam mogla da se sastavim!

Bivša učesnica rijaliti programa Paula Hublin nedavno je raskinula svoju vezu sa Filipom Đukićem i od tada je odlučila da bude posvećena sebi, a ne muškarcima.

- Puno sam radila na sebi, išla na terapije i čitala. Kada sam izašla iz veze nisam mogla da se sastavim dug period, krenula sam na terapije i čitala, ali i kada prođeš toliko povređivanje u životu, otupiš na to i onda drugačije ulaziš u odnos i bude ti lakše - rekla je Paula koja ne krije to da posećuje psihologa.

- Jako je bitno ići na terapije, bar meni. Išla sam u srednjoj školi i sada idem. Meni stvarno mnogo pomaže, kada neko ima problem, ne mora ići na terapiju, ali treba da nađe nešto što bi mu pomoglo jer na svetu postoji hiljadu stvari koje su nam svima dostupne. Smatram da svako treba da ide na terapiju, čak i onaj čovek kome to nije potrebno i nema probleme.

Paula se više opekla kada je reč o bliskim ljudima

- Baš verujem ljudima, kada nekoga zavolim verujem mu, ali to čak ne bih htela menjati jer verujem, a ako mene neko laže njemu na dušu, a ja nastavim dalje - istakla je ona.

Tokom veze sa Đukićem ona se preselila u Beograd što joj je izuzetno teško palo.

- Kada sam se ovde preselila pre dve godine nije mi bilo lako, nisam imala prijateljicu. Bila sam kod kuće sa dečkom i psom i to je to. Nisam išla po gradu, nisam se družila ni bilo šta tome slično. Okej su me ovde prihvatili, ko je uspeo jer sam stalno bila kod kuće. Vratila sam se u Zagreb, jer mi tamo više odgovara tamo je mirno i bolje funkcionišem tamo - rekla je ona i dodala da je za situaciju sama kriva.

- Niko me nije terao da sedim u kući. Da mogu da vratim vreme, ne bih isto uradili. Ali, sve je to tako trebalo.

Nema udvarača

Iako svi znaju da je trenutno slobodna, udvarače nema.

imam facu da delujem odbojno što mi odgovara. Ne volim da mi prilaze, ja volim da priđem nekome i da osvajam. Ne muvaju me likovi, kada mi se neko svidi ja priđem i to mi je super, sa kim god da sam bila ja sam prišla - kaže ona i dodaje da je muvaju žene.

- Da, više nego muškarci. Simpatično mi je to, nemam problem. Delujem im tako.

Nakon svega Paula je sada u dobrim odnosima i sa bivšim momkom Franom Pujasom.

- U odličnim odnosima sam sa bivšim, sem sa Filipom. Videli smo se u prolazu, ali nisu mi se vratile emocije, bio je u nekom stanju, rekla sam sebi ne i odmah otišla - ističe ona i dodaje da je jedna tetovaža posebno opisuje.

- Na grudima mi je jedna od najdražih tetovaža gde piše "inat". Jesam inadžija, pre sam bila za loše stvari, a sad za dobre. Nema kod mene "pamti, pa vrati", bilo je pre kad sam bila nenormalna, a sad ne znam da se sve vrati. Opekla sam se o sebe i ne pada mi napamet da bilo kome šta vraćam i da se svetim.

