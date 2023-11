MOJA KUĆA NA KOSOVU JE PUSTA, ALI MOŽDA ĆU OPET ŽIVETI TAMO! Pevač Slaviša Vujić se sa nostalgijom prisetio rodnog mesta na KiM

Pevač Slaviša Vujić za mesec i po dana održaće koncert u Beogradu. Pred beogradskom publikom nije nastupao od izbijanja korone i zato će se kako kaže potruditi da ovaj koncert bude poseban, a biće i gostiju iznenađenja.

Ovim povodom pevač je gostovao u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića kada se prisetio svog nastupa na humanitarnom koncertu za Kosovo i Metohiju odakle je rodom.

02:10 MOJA KUĆA NA KOSOVU JE PUSTA, ALI MOŽDA ĆU OPET ŽIVETI TAMO! Slaviša Vujić se sa nostalgijom prisetio svog rodnom mesta na KiM

- To taj koncert bio je za decu u Straži. Za učionice, krede, sportsku opremu, dvorište. Ta deca nisu imala čak ni bunar za vodu. Rekli su mi da je to sređeno, ali nisam bio od maja na Kosovu, pa eto prvom prilikom kad budem išao u svoj zavičaj posetiću i to lepo selo - rekao je Vujić.

U svoj rodni kraj retko odlazi, ali za njim ima želju:

- Obilazim svoj kraj, ali ne tako često. Bilo je tamo problema. Sada tamo nema više ni te moje generacije ni tog druženja. Sada idem jer su mi tamo sahranjeni otac, majka i sestra. Imam tamo braću, ali moja kuća je zatvorena. Tamo sada niko ne živi, ali možda ćemo jednog dana ponovo tu da živimo, ko zna. Ja sam 90 odsto života proveo u Beogradu, ali dođe mi tako želja da odem dole. Čujem se često sa jednim svojim zetom i on me uvek pita kad ću da dođem. Posle koncerta ću ići sigurno.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

Bonus video:

02:53 KOSOVO I METOHIJA