"OD POSLA NE STIŽEM DA VIDIM MOMKE OKO SEBE" Rada s velikim planovima ulazi u 2024. godinu, ima jednu želju i za Milana Stankovića

Rada Manojlović sa osmehom na licu završava ovu godinu i euforično ulazi u narednu. Putem prazničnog broja Kurira ona je uputila i novogodišnju čestitku bivšem dečku Milanu Stankoviću.

Pevačica je otkrila i po čemu će pamtiti odlazeću godinu, ali i šta očekuje od 2024.

foto: Petar Aleksić

- Prethodnu godinu pamtiću po promenama na poslovnom planu, mnogobrojnim nastupima, novoj pesmi "Maloletna" i po novom zanosu u mom životu u svakom smislu. Od 2024. očekujem pre svega zdravlja, uspeh s novim albumom i puno nastupa. I još mnogo, mnogo toga...

Da li je to što ti je sestra Maja postala menadžerka najbolja stvar koja ti se desila u 2023. godini?

- Da. To je definitivno najbolja stvar koja mi se desila na poslovnom planu. Maja je preuzela sve i ozbiljno se izborila s tim da sve što smo zamislile na početku ove godine do kraja i ostvarimo. Zajedno smo mnogo postigle i srećna sam zbog toga.

Čime si za novogodišnje praznike obradovala porodicu, a šta bi volela da tebi Deda Mraz ostavi ispod jelke?

- Maja je zadužena za poklone, kao i svake godine. Ona zna šta kome treba i sve to sama obavlja. Ja sam tu kao moralna i finansijska podrška (smeh). Ja ispod novogodišnje jelke od Deda Mraza želim jedan čarobni štapić da bih mogla da ostvarim sve što sam zamislila u sledećoj godini.

Kako si u detinjstvu slavila Novu godinu?

- Tada sam iskreno jedino i slavila Novu godinu. Posle toga se sve svodilo na radno veče kao i svako drugo, samo sa odbrojavanjem u ponoć. Proslavu Nove godine u detinjstvu pamtim po toploj sobi i okićenoj jelki. Mama, Maja i ja sedimo, gledamo novogodišnji program i onda u neko doba tata ulazi i kaže kako je video Deda Mraza. Tad smo Maja i ja trčale napolje da vidimo da li smo nešto dobile. I obično, tata to stavi visoko na drvo, ja moje dohvatim, pa trčim na drugo drvo da dohvatim Maji, pošto nije mogla nikad da dohvati njen paketić. Stvarno smo uživale, i to su moji najlepši dočeci.

foto: ATAImages

Mnogi komentarišu promenu tvog stajlinga. Da li si ti zadovoljna ili ti se ipak više sviđa ona stara Rada?

- Vidim da se svima sviđa ta moja promena. Htela sam da uvedem neke novine po tom pitanju. Ali vi znate mene. Uvek je tu i stara Rada - koja voli usko, kratko i da sve puca.

Postoji li možda neki momak na vidiku?

- Trenutno ne gledam nigde (smeh).... Usmerena sam na posao i karijeru i tome sam jako posvećena, tako da ne stižem da vidim ništa oko sebe (smeh).

Bliska si s bivšim dečkom Milanom Stankovićem, s kojim su te pojedini opet povezali. Šta bi njemu poželela?

- Kao i svake godine, to je već postalo normalno da nas povezuju, pa nam više nije ni čudno. Želim mu da u 2024. bude zdrav. Da bude zdrava njegova porodica, da radi na sebi kao i do sada i da možda u novoj godini usmeri svoj put i vrati se estradi. Tu mu je definitivno mesto i to zaslužuje.

Kada planiraš novi album?

- Bože zdravlja, posle Nove godine ulazim u studio da dovršim pesme koje nisam stigla pre novogodišnje turneje. Izvinjavam se što sve nije stiglo polovinom decembra da bude gotovo kao što sam obećala, ali biće sigurno jako brzo.

Čestitka Volite i cenite sebe

Šta bi poručila čitaocima Kurira i gledaocima Kurir televizije za 2024. godinu?

- Svim čitaocima Kurira i gledaocima Kurir televizije od srca želim srećnu Novu godinu! Puno zdravlja, puno snage i hrabrosti da urade nešto što možda žele, a nisu uspeli ili nisu smeli do sada. Puno mira i radosti u srcima i da što više vole i cene sebe, a samim tim će širiti ljubav i oko sebe. Zdravlja i ljubavi nikad dosta! Živeli!