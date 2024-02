ON JE BIO MUŽ USNIJE REDŽEPOVE! Radio kao profesor, kraljicu romske muzike pratio u stopu, a pred SMRT slomio je JEDNOM REČENICOM

Usnija Redžepova danas bi proslavljala 78. rođendan. Kraljica romske muzike, kako su je još mnogi zvali, preminula je početkom oktobra 2015, u Beogradu.

Od 1978, inače, bila je u braku sa Svetomirom Šešićem, kog su zvali Šele. Posle završene akademije, on je jedno vreme radio kao profesor muzike, navodili su svojevremeno mediji, a vremenom je postao i urednik Muzičke redakcije Prvog programa Radio Beograda. Na sceni, sa druge strane, ostvario se kao aranžer, kompozitor, te harmonikaš koji je sa svojim orkestrom pratio najveća pevačka imena, pa tako i samu Usniju.

On je znao da sam njegova

- Na vreme sam upoznala čoveka svog života. Šele je harmonikaš koji me je učinio emotivno spokojnom. Na turneji po Nemačkoj vozili smo se istim kolima i tada smo se upoznali. Privukle su me njegova energija i marljivost jer je vukao kablove, pregovarao sa organizatorima i uspevao da svira dva koncerta dnevno. Nikada za sve ove godine braka nije napravio nijednu ljubomornu scenu. Mnogi su mi se udvarali, ali Šele je znao da sam njegova. Nekada bi prišao i udvaraču na šarmantan način stavio do znanja da sam zauzeta, a drugi put samo bi se nasmejao i napomenuo mi da moramo na probu. Zajedno smo stvorili divan dom, ali dece nismo mogli da imamo. Jednostavno nije išlo. Odavno sam tu činjenicu emotivno obradila i nastavila da uživam u životu - govorila je svojevremeno, pisao je „Story", a pevačica je potom dodala kako je u njihovoj familiji bilo mnogo mališana kojima su i te kako poklanjali svoju ljubav i pažnju.

Vest o njegovoj smrti odjeknula je krajem jula 2013, posle žestoke borbe s rakom pankreasa.

- Ona je mnogo propatila pred odlazak sa ovog sveta. Šele je bio njen partner toliko dugo, sve su zajedno sticali, ali Usnija je bila ta koja je bila zvezdetina, ona je ipak imala mnogo i pre njega, a i za vreme braka s njim više je zarađivala. Pre njegove smrti ljudi su ga pitali kome će ostaviti luksuznu kuću na Dušanovcu, a on je rekao: „Pa mojima." Čim je preminuo, njegovi su upali kod Usnije, koja je već tada bolovala od raka pluća, da traže da im potpiše papire da je sve njihovo. I kuća i sve što je u njoj. To ju je slomilo - tvrdila je jedna pevačica, pa je onda dodala:

- Doživela je tako razočarenje od muža. Nije sanjala da on može da je izda na takav užasan način. Plakala je danima i bila van sebe. Mogu da kažem da je to i ubrzalo da njen rak na plućima napreduje. Nije joj bilo do života. Samo joj je u glavi bila izdaja koju je od njega doživela. „Nije mi do života. Koliko sam samo stvarala, koliko putovala po svetu i mučila se. Mislila sam da imam nekoga ko me voli. Sada je sve uzaludno. Razočarana sam i ubijena, zbog njega sam se razbolela", rekla mi je ona jednom prilikom kad smo se videle - ispričala je „Republici" svojevremeno koleginica Redžepove insistirajući na anonimnosti, prema ondašnjim napisima. izvesna gospođa sa još tri pevačice, inače, bila je uz Usniju do samog kraja njenog života.

