BARBARA BOBAK ŠOKIRA: Smanjila sam broj nastupa, ljudi NE ZASLUŽUJU MOJ FALŠ u tolikoj meri! A evo i zašto je NE ZANIMAJU MUŠKARCI

Barbara Bobak gostovala je u emisiji "Divan šou" na Kurir televiziji, a tom prilikom se osvrnula i na sve češće komentare da jako loše peva uživo i da se na brojnim snimcima koji su postali viralni na društvenim mrežama čuje da joj je pukao glas.

foto: Kurir Televizija

- Kad kao pevač prelaziš tolike kilometre i kad pevaš u kontinuitetu, jer sam ja bukvalno u poslednjih nekoliko meseci pevala i po četiri-pet puta nedeljno, stvarno previše. U jedan blok od sat vremena strpam po 70 pesama, pesme menjam na 45 sekundi. Od tolikog broja pesama, naravno da će uvek da se zalomi neka da bude falš ili da nešto prokliza ili da si prosto umoran. Žao mi je, ja prva slušam svoje snimke i nerviram se zbog tih stvari, ali smanjila sam broj nastupa baš iz tih razloga, jer ljudi ne zaslužuju da slušaju greške baš u tolikoj meri. Većina kolega ima razne kikseve. Maksimalno se trudim, ali nekad budeš premoren i ogluviš, bude nekad i do monitoringa i mikrofona. Nisam najbolji pevač na svetu, niti sam to nekad govorila za sebe, ali se trudim. Nekad bude dobro, nekad ne - priznala je Barbara.

Podsetimo, Barbara je u istoj emisiji prokomentarisala i svoju raniju izjavu da "u životu nikad više ne bi bila s pevačem, ali da bi zato možda bila s pevačicom".

- Ne znam šta sam tad rekla. Mislim da nisam rekla za pevače. Rekla sam da ne gledam ljude kroz posao i da sad ne postoji niko ko mi je simpatičan, ali da postoje pevačice koje su mi atraktivne. Nisam rekla da bih bila s pevačicom. Sad me ne zanimaju muškarci - priznala je bivša devojka Darka Lazića.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Voditelj Ivan Gajić je Barbaru podsetio i na gostovanje Jasne Milenković Jami, kada je ona u "Divnom šouu" istakla da ne odobrava da mlađe kolege obrađuju njene stare pesme.

- Ako me Jami tad nije imenovala, onda nemamo o čemu da pričamo i da joj dajemo više prostora i reklamu. A to što drugi pevači kažu da nisu za kavere, neka kažu. Kad oni napišu pesme i kad budu njihove pesme, one se sigurno neće pevati i obrađivati, tako da se ne sekiraju - ko iz topa je odgovorila Barbara.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

00:59 NUDILI SU MI DA U PROJEKTU BUDEM S NJIM, A ZBOG TOGA BI ME BILO SRAMOTA! Bivša uraganka i Knezova ćerka odbila MILIONSKU ponudu