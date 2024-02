"BITNO MI JE SAMO DA JE DEVOJKA LEPA" Barbara o vezi sa ženom, priznala da li bi je pokazala u javnosti

Barbara Bobak kaže da devojku nikad ne bi pokazala u javnosti jer smatra da bi tako sačuvala sreću. Ona tvrdi da ne treba da se preteruje sa time da se poznati slikaju sa emotivnim partnerima, jer onda javnost prati svakI korak.

foto: Kurir televizija

- Naravno da bih mogla da budem sa ženom, ali do sada nisam imala takva iskustva. Ne vidim problem, samo mi je bitno da bude lepa, ali ne brinite. To sada mi se to još nije desilo - objasnila je pevačica u jednoj emisiji.

Barbara je sada detaljnije pričala na ovu temu, pa je rekla da narod samo treba da zanima njena muzika.

foto: Kurir tv

- Poučena dosadašnjim iskustvom, mislim da ne bih ni jednog partnera, ni u jednom obliku prikazivala javnosti. Mislim da nema potrebe za tim. Moji nastupi i moja muzika govori dovoljno o meni i da mene ljudi vole zbog toga. Mislim da moju publiku ne zanima moj ljubavni život, nisam tabloidna u tom nekom smislu, tako da bih krila šta god i kako god sve - objasnila je folkerka za Informer.

foto: Kurir Televizija

Podsetimo, pevačica Barbara Bobak donela je odluku da smanji broj nastupa kako bi sačuvala glas, ali i kako bi imala više vremena za odmor.

- Dogovorila sam se sa timom da malo smanjim obim nastupa, jer je previše počelo je da mi utiče i na glas i na raspoloženje. Niko nije željan para, želim da ljudima dam svoj maksimum i bolje je da smanjim obim nastupa kako bih uvek bila na dvesta posto - rekla je pevačica.

Kurir.rs/Republika

