Pevačica Aleksandra Mladenović otvoreno je progovorila o teškom periodu kroz koji je prolazila, otkrivši da se godinama borila sa anksioznošću. Kako je ispričala, prvi problemi pojavili su se još tokom njenog takmičenja u emisiji Zvezde Granda.

Gostujući u jednoj emisiji, Aleksandra je prvi put javno govorila o svom mentalnom zdravlju i priznala da joj nije bilo nimalo lako da se nosi sa tim stanjem. Pevačica je otkrila da je u pojedinim trenucima imala osećaj kao da će umreti.

- Kad si prvi put otkrila da imaš anksioznost? - upitala je voditeljka Aleksandru.

- Odavno, samo što nisam znala šta je to - otkrila je Mladenovićka.

- Koje si imala simptome? - upitala ju je voditeljka.

- Mislila sam da umirem, bilo mi je belo pred očima. Nisam videla izlaz, mislila sam da ću da padnem u nesvest. Svaša nešto onako - otkrila je iskreno.

Kako je otkrila, problem je prvi put imala kada je ispala iz Zvezda Granda prvi put.

- Posle takmičenja mi se desilo, prvi put, kad sam ispala do te mere da sam uvek išla kod doktora. I kad sam kući živela sa roditeljima, isto tako samo mi se, onako mi sve pobeli, ne vidim nigde izlaz. Krene nemir, srce ubrzano da lupa, ja ne znam gde ću da pobegnem. Pa ja sam svaki dan umirala. Svaki dan sam onako umišljala da umirem.

Na kraju je priznala da je uspela da pobedi mentalnu bolest i da se sada super oseća.

- Jesam. Pila sam jedno vreme lekove, ali više ne pijem. Pila sam hormon sreće, nisam pila antidepresive nikada. Međutim, nije mi to toliko pomoglo koliko mi je pomogao razgovor.

Ističe da su je spasile redovne psihoterapije i to što je jednom dopustila sebi da "umre".

- Pomoglo mi je to što sam jednom dopustila sebi da "navodno umrem". Sedela sam kod kuće, u stanu, sama kad sam došla da živim. Kad sam bila mlađa, sećam se sedim tako na krevetu i kreće anksioznost, kreće srce ubrzano da lupa, ja uzela torbicu i krećem da bežim. Ja izašla u hodnik. Ja se vraćam i kažem sebi: "Pa gde si ti pošla, čekaj, sedi da umreš". ti ne možeš u tom momentu lepo da progutaš, ne možeš lepo da dišeš, gušiš se. Ja, ko šta radi, držim srce, jaoj - rekla je pevačica.

"Čekamo onog pravog da prati moje snove"

Aleksandra je, inače, nedavno pričala o muškarcima za "Blic".

- Nisam ljubomorna i opsesivna, a on ako smatra da treba da me izgubi, neka to uradi. Moji partneri da mogu mene da zatvore do grla i glave, to bi bilo tako i da ne pevam. Da sedim kod kuće i da budem domaćica - kazala je ona.

- Čekamo onog pravog da prati moje snove. Nije se još uvek pojavio onaj pravi - istakla je.

