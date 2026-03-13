Pevačica Nadežda Biljić promenila je život iz korena otkako je postala majka i vodi potpuno porodičan i miran život, dok je njen suprug Toma Panić zadužen za njenu karijeru i brine o svakom detalju u njenom poslu.

Nadežda Biljić i Toma Panić nakon učešća u rijalitiju postali su roditelji sina Longa, a njihova popularnost ne jenjava u javnosti. Pevačica svoju karijeru gradi korak po korak, a ispunjenost u privatnom životu joj stvara kako osmeh i sreću, tako i podstrek za posvećenost karijeri.

- Zaljubljena sam zato dobro i izgledam, nema kod mene da dobro izgledam, kad se najgore osećam. Kako godine idu tajna je u genetici, ali srećna sam, zaljubljena i ispunjena žena. Stvarno mi znači što sve ide ovim lepim putem – sa osmehom priča Nadežda i otkriva da mnogi bitni faktori utiču na savršen brak.

- Žao mi je kad čujem da se neko razvodi, ali moj suprug i ja se trudimo oko našeg braka. Nikad ne znam šta je u nečija četiri zida, ali uvek mi bude žao, strašno i bolno kada čujem da se neko razvodi. Imam ogromnu podršku od Tome, ali nije samo to bitno, već i tolerancija, volja, želja da budeš sa nekim. Sve je jako bitno. Svaki trenutak u braku znači i ja svako jutro dobijam poljubac i od jednog i od drugog muškarca i mlađeg i starijeg, a tu je uvek i kafa, ali i jelo, koje spremi onaj ko prvi ustane.

Jedna je od retkih koja se nije libila da pokaže emocije u javnosti, a zbog toga je narod dodatno i zavoleo.

– Uvek kad mi se plače, ja plačem i nemam problem sa tim. Počinjem da učim da ne budem toliko otvorena i da malo neke stvari zadržim za sebe. Bilo je dosta teških trenutaka, ali sada kada pogledam sebe u ogledalo stvarno shvatim da ono što me nije ubilo, me je zapravo ojačalo. Sve je to život kao i situacije posle kojih mora da se ide dalje – rekla je Nadežda i dodala da jedino ko danas može da joj izmami suze na licu, jeste njen sin Longo.

- Više ne plačem, nemam problema, jer sam emotivno ispunjena. Nekad mi tako dođe, jer se setim šta sam prošla sa detetom i kad pričam sa nekim ženama, prijateljima i prijateljicama o deci malo se zaplačem kad se setim onoga kroz šta smo prošli. To je normalno, majka ko majka, ništa tu nije strašno.

Fokus u životu joj je naslednik, a borbu koju je prošla zbog njegovog prevremenog rođenja nikada ne zaboravlja, a na sve kroz šta su prošli kao porodica je jako ponosna.

- Oduševila me je koleginica Jelena Kostov koja je rekla da je vrlo lako održati porodicu i karijeru, jer mi smo žene koje ne radimo od devet do pet i svako slobodno vreme provodim sa detetom. Otac i majka mi puno pomažu, ali ja se trudim da budem sa svojim detetom što više. U svojoj kući nisam zvezda, već supruga, majka i ćerka i uživam u svemu tome, volim toplinu doma i da raspremam i to je sve moja snaga. Pet ili šest dana sam uvek sa detetom, tako da nastupi mene ne koče – priča Nadežda i dodaje:

- Umem da podviknem, jer se ja samo derem i pretvaram se u svoju majku. On kad stane ispred mene i kaže “mama“, ja samo pomislim šta vičem i nasmejem se. Sve je to normalno i lako on mene potkupi. Često se setim trenutaka kroz koje smo prošli zbog sina, ali se prisećam zbog toga da kada bude nešto, da ostanem sa obe noge na zemlji i ne želim da dođem u situaciju da sam bitna, jer ja ovaj posao radim zato što volim i Bog mi je dao talenat. Kao i sada i tada su moja porodica i suprug bili uz mene i to mi je sasvim dovoljno, jer znam da nisam sama i više mi ni ne treba - iskrena je ona i dodaje da bi volela da dobije još jednog sina ili ćerku:

- Longo ne traži batu ili seku, on samo traži babu, dedu i mamu i tatu. Voli bebe i ima svoju seku, od mog devera ćerku i nju obožava i mnogo se vole. Što se mene tiče videćemo, stvarno za sve ima vremena i ja zbog zdravstvenog stanja i dijabetesa sve moram da planiram, ali volela bih proširenje porodice. Naravno, i da ne dođe do toga svi smo živi i zdravi, imam Longa i srećna sam.

Nadežda otkriva da je Tomu izabrala za menadžera, a jedan od razloga je i novac o kome on brine.

- Posao mi pričinjava zadovoljstvo i novac mi nije primaran, tako da u kući Toma vodi računa o novcu, jer ja da vodim to bi bila propast, meni je pet evra i pet hiljada evra isto. Meni novac ne igra ulogu u životu i on je taj koji je racionalan i razuman i kada je novac u pitanju i ume da štedi. Što se tiče nekretnine to je na razgovoru, a pesma uskoro izlazi. Pravimo mi uvek planove, možda sam ja samo neskromna žena, ali što smo zamislili mi smo i ostvarili – sa osmehom priča ona.

