Sale Tropiko i Jovana Pajić rastali su se bez skandala, pompe i prepucavanja, te je svako nastavio svojim putem.

U javnosti retko govore o razvodu i problemima koje su imali tokom braka.

"Jovana i ja smo jedno drugo povredili u životu više puta"

Sale je otvorio dušu i rešio da progovori o krahu ljubavi ali i prizna da je sve ružno ostavio iza sebe.

- Jovana i ja smo jedno drugo povredili u životu više puta, što je i normalno, ali povreda je oproštena i nemam više nikakvu povredu u srcu sa njene strane koju nosim, jer je sve oprošteno što se tiče mene. Kažem ti jeste me povredila, ali oprošteno je - govorio je Sale i otkrio da su se potrudili da sačuvaju zajednicu:

- Bilo je veliko neko magnovenje, ne znam to je sve bilo jako čudno u momentima rastave. Probali smo da damo šansu - govorio je Sale na TV Hype.

Ne želi poređenja

Pevač je nedavno otkrio da uživa u novoj ljubavi i da ne želi da poredi nikoga sa svojom bivšom ženom.

- Došao sam večeras da uživam, ukazala mi se prilika da sam slobodan. U emotivnoj sam vezi" - rekao je pevač, a na pitanje šta to njegova nova partnerka ima, a što Jovana Pajić nije imala, rekao je sledeće:

- Ljudi nisu za upoređivanje. Apsolutno sam romantičan i to nikada ne treba da izađe iz mode. i džentlmen uvek treba da bude džentlmen, naučio sam par nekih forica kroz život. Svako ima neku svoju definiciju romantike - rekao je Sale.

Jovana o razvodu

Jovana Pajić je nedavno govorila o najtežem periodu u životu.

- Razvod je, zaista, bio najteži period mog života, jer moraš da ostaneš stabilan zbog njih dve, a osećaš se potpuno suprotno. Ako preskočimo sitno zadovoljstvo da me je ova pesma osnažila i pothranila moj ego, mnogo mi je značajnije što sam im svojim primerom pokazala kako da se sutra same izbore za bilo koju svoju želju ili kako da prođu kroz krizu. To mi je dragocenije od bilo čega.

Za razliku od mnogih zena, koje nastoje da ne pričaju o razvodu, jer svi koji su kroz njega prošli znaju kolika je trauma, Jovana je spremna da i o toj temi govori vrlo staloženo.

- Mada je bio na moju inicijativu, razvod je izuzetno težak. Moji roditelji su i danas u braku, a ja sam se udala s idejom da ce to biti zauvek. Tu svoju ideju sam jurila punih deset godina, ali kada dođe trenutak za razvod, on se uvek oseti, samo je pitanje da li ćemo ga ignorisati ili ne. Kad ostaneš sam sa sobom, jasno ti je da li nešto može da se popravi, da li problemi mogu da se reše i na koji način ili za to ne postoji nikakva šansa. U tom momentu imala sam trideset i nesto godina i jasno mi je da ne mogu da tako živim ni sledećih pet, a kamoli dvadeset-trideset godina i da ću se, ako pokušam, sigurno razboleti.

Ljudi često govore kako u lošem braku ostaju zbog dece, ali ako nešto treba činiti zbog njih, onda je to nastojanje da ih izmestite iz takve priče kako sutra ne bi smatrala da je normalno da brak tako izgleda. Pred donošenje ključne odluke, kada sam psihički baš potonula, pomislila sam - kad bi sutra neko moju decu pitao da opišu svoju mamu, šta bi rekle, kad me u poslednje vreme stalno gledaju kako sedim u bademantilu, s cigaretom i praznim pogledom usmerenim kroz prozor. Ta slika me je bukvalno proganjala. Bila sam spremna da učinim sve sto je neophodno da to ne bude opis njihove mame.